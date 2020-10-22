 Almanya Sağlık Bakanlığı: Yeteri kadar grip aşımız var | ALMANYA | DW | 26.10.2020

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ALMANYA

Almanya Sağlık Bakanlığı: Yeteri kadar grip aşımız var

Almanya'da doktorlar grip sezonu öncesi aşı sıkıntısı yaşandığını belirtirken Sağlık Bakanlığı bu yıl yetecek kadar grip aşısı bulunduğunu belirtti. Bakanlık yaklaşık 27 milyon doz aşı sipariş edildiğini hatırlattı.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, grip aşısı temininde sıkıntılar yaşandığı yönündeki eleştirileri geri çevirdi. Spahn, bu yılki grip sezonu için 26 milyon 675 bin doz aşının satın alındığını belirtti.

Neue Osnabrücker Zeitung da bir Sağlık Bakanlığı sözcüsünün söz konusu aşılardan hâlâ 7 milyon 400 bin adet kaldığını ve önümüzdeki haftalardan itibaren yıl sonuna kadar tedarik edileceğini söylediğini bildirdi. Sözcü, ilaç toptancıları, eczane ve doktor muayenehanelerine sağlanacak aşıların yoğun talebi karşılayacak miktarda olacağını ifade etti.

Doktorlardan aşı uyarısı

Federal Sağlık Bakanlığı böylece bazı hekim örgütlerinin grip aşılarının yetersiz olduğuna ilişkin şikayetlerine de yanıt vermiş oldu. Hekimler, bazı bölgelerde grip aşılarının tükendiğini belirtiyor. Çocuk ve Gençlik Doktorları Birliği (BVKJ) aşıların risk altındaki hastalar için bile yeterli olmadığını açıkladı.

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Grip aşısı: Risk grubu kriterleri belirsiz

Sağlık Bakanı Spahn, korona salgını nedeniyle halkı bu yıl grip aşısı konusunda daha duyarlı olmaya çağırmıştı. Spahn, böylece sonbahar ve kış aylarında grip ve korona vakalarında aynı anda büyük oranda bir artışın önüne geçilmesinin planladığını belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı ısmarlanan 27 milyon doza yakın aşının geçen grip sezonundaki gereksinimin yaklaşık iki katı olduğunu belirterek, geçen sezon temin edilen 21 milyon doz aşının 14 milyonunun insanlara enjekte edildiğini açıkladı.

Grip aşısı kimlere öneriliyor?

Grip aşısı, özellikle ileri yaştakilere ve kronik rahatsızlığı olanlara öneriliyor. Ayrıca hamilelerin ve tıp alanında çalışanların gribe karşı aşı olmaları da tavsiye ediliyor. Koronovirüs salgını nedeniyle risk grubunda olmayanlara da grip aşısı yapılması tavsiye edilmişti. Ancak Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), bu durumda acil aşıya gereksinim duyan risk grupları için tedarikte sıkıntılar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Gençlerde daha fazla etkili

Aşının etkisi uygulanan kişilere göre değişiklik gösteriyor. Aşı bazı kişilerde tam etki gösterip korunma sağlarken, bazı durumlarda etkisiz kalabiliyor ve aşı yapılan kişi gribe yakalanabiliyor. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre grip aşısının koruma etkisi genç yetişkinlerde yüzde 80'leri bulurken, yaşlılarda bu oran yüzde 40 ile 60 arasında değişiyor.

Enstitüden yapılan açıklamada yılda yaklaşık 400 bin kişinin aşı sayesinde gribe yakalanmaktan kurtulduğu ifade edildi.

dpa,KNA/TY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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