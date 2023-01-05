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Fotoğraf: Christian Ohde/IMAGO
SağlıkAlmanya

Almanya Sağlık Bakanı'ndan XBB.1.5 uyarısı

2 saat önce

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, ABD'de ortaya çıkan yeni koronavirüs alt varyantı XXB.1.5'e karşı uyarıda bulundu. DSÖ'ye göre, XXB.1.5 şimdiye kadar "en hızlı yayılan alt varyant."

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD'de ortaya çıkan koronavirüsün omicron varyantının alt varyantı XXB.1.5 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

XXB.1.5 alt varyantının ABD'de enfeksiyon sayısında artışa yol açtığını belirten Lauterbach, "XXB.1.5'in Almanya'da da görülüp görülmeyeceğinizi takip ediyoruz" dedi. Lauterbach, söz konusu varyantın Almanya'da yayılmaya başlamadan kışı geçirmeyi umduklarını söyledi.

Koronavirüsün Omicron varyantının alt varyantı olan XXB.1.5 şu sıralarda ABD'de hızla yayılıyor. XXB.1.5 şu ana kadar aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu toplam 29 ülkede tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün  (DSÖ) koronavirüs pandemisi ile mücadele programı yöneticisi Maria Van Kerkhove'nin açıklamasına göre, XXB.1.5 şimdiye kadar tespit edilen alt varyantlar arasında "en hızlı yayılanı." Ancak Kerkhove, ellerinde söz konusu alt varyantın hastalığın daha ağır seyretmesine yol açtığını gösteren bulgular olmadığını söyledi. İsviçre'nin Cenevre kentinde dün bir açıklama yapan DSÖ yetkilisi, XBB.1.5 vakalarındaki artışın "Covid-19'u dünya genelinde takip altında tutma gerekliliğinin önemini gösterdiğini" ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom da geçen haftalarda ABD'nin özellikle grip salgınının da etkili olduğu kuzey bölgelerinde yeni alt varyant nedeniyle "hastaneye sevk edilen vakaların" artış gösterdiğini söyleyerek bunun sağlık sistemi üzerindeki yükü artırdığına işaret etti.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) verdiği bilgilere göre, 2022'nin son haftasında yeni koronavirüs vakalarının yüzde 40,5'ini yeni alt varyant oluşturdu.

AFP,dpa/BÖ,CÖ

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