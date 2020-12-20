Almanya Sağlık Bakanı'ndan memleket ziyareti yapanlara uyarı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Noel ve yılbaşı tatilinde Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerine gidenleri uyardı. Spahn, "Tüm bu olan bitenden sonra gördüğüm Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'ye hâlâ çok sayıda memleket ve akraba ziyaretlerinin gerçekleşiyor olması" dedi.

RTL/ntv televizyonuna mülakat veren Spahn, dönüşlerin pandemide yeni bir dalgaya yol açmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Spahn "O nedenle mesela Bavyera eyaletinde bugün net bir biçimde test yaptırma yükümlülüğünün hayata geçirileceğinin söylenmesine müteşekkirim" dedi.

Bavyera eyaleti, Çarşamba günü aldığı kararda risk bölgelerinden eyalete gelen tüm kişilere korona testi yaptırma yükümlülüğü getirdi.

Günlük ölüm sayısında yeni zirve

Öte yandan Almanya'da koronavirüse bağlı günlük ölüm sayısında ise yeni bir zirveye ulaşıldı. Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah verdiği sayılara göre bir gün içinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 962 olarak kayıtlara geçti. RKI günlük vaka sayısını ise 24 bin 740 olarak açıkladı.

Almanya'da geçen hafta Çarşamba günü 952 ile en yüksek ölüm sayısı ifade edilmiş, en yüksek vaka sayısı ise 33 bin 777 ile Cuma günü açıklanmıştı.

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Vaka oranında Saksonya birinci

Almanya'da 100 bin kişi başına vaka oranında Saksonya eyaleti başı çekiyor. Yedi günlük sayılara bakıldığında 100 bin kişi başına 414,1 vakanın görüldüğü Saksonya'da bu oran genel ortalamanın yaklaşık iki katı. 100 bin kişide 319,6 vaka kaydedilen Thüringen ikinci sırada gelirken en düşük oran 100 bin kişide 96,3 vaka ile Mecklenburg-Vorpommern'de.

Almanya'da Sars-Cov-2 virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda böylece 27 bin 968'e yükselirken pandemi boyunca görülen toplam vaka sayısı da 1 milyon 554 bin 920'ye çıktı. Toplamda yaklaşık 1 milyon 160 bin 100 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe