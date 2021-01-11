Almanya Sağlık Bakanı: Kısıtlamaları gelecek ay da kaldıramayacağız

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn pandemi kısıtlamalarının Şubat ayında da yürürlükte kalmasının gerekli olduğunu söyledi.

Deutschlandfunk radyosuna açıklama yapan Spahn, Ocak ayı sonuna kadar geçerli olan kısıtlamalara Şubat ayında da "ihtiyaç duyulmaya devam edeceğini" belirtti. Spahn zor ve çetin bir kış geçirileceğinin baştan belli olduğunu ifade etti. İngiltere'de virüsün mutasyon geçirmiş yeni türünün görüldüğüne dikkat çeken Spahn, bunun pandemiyle başa çıkmakta yeni bir zorluk olduğunu söyledi. Sosyal temastan kaçınılması gerektiğini belirten Spahn "İki, üç ay daha devam edecek ve ondan sonra aşılama adım adım gerçek bir fark yaratacak" diye konuştu.

"Aşı yaptırma zorunluluğu olmayacak"

Spahn, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'in tüm sağlık çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirilmesi önerisine ise karşı çıktı. Spahn "Bu pandemide aşı yaptırma zorunluluğu olmayacak" diye konuştu. Federal Hükümet'in aşıya güveni pekiştirmek için bilgilendirme ve aydınlatma yolunu tercih ettiğini belirten Spahn, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutantına karşı yeni seyahat kısıtlamaları ve test uygulamalarının yürürlüğe sokulması gerektiğini savundu. Spahn yeni türün Almanya'da ne ölçüde yaygın olduğunu tespit için araştırmaların da yoğunlaştırılacağını söyledi.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının aldığı karar uyarınca sıkılaştırılmış salgın önlemleri 11 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak olan kısıtlamaların nasıl devam edeceğine 25 Ocak tarihinde yine Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda karar verilecek.

DW, Reuters/ EC, SSB

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