 Almanya Sağlık Bakanı: En geç yazın toplu aşılama başlayabilir | ALMANYA | DW | 05.12.2020

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ALMANYA

Almanya Sağlık Bakanı: En geç yazın toplu aşılama başlayabilir

Almanya Sağlık Bakanı Spahn Mart ayı sonuna kadar 11 milyon doz Biontech aşısının vatandaşların kullanımına hazır hale getirileceğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Mart ayı sonuna kadar ülkede 10 milyon dozdan fazla aşının kullanıma hazır hale geleceğine inandığını söyledi.

t-online haber portalına bir mülakat veren Spahn, "O zamana kadar sadece BioNTech'ten 11 milyon dozun alınması gerçekçi olur" diye konuştu. Spahn, BioNTech aşısına izin çıkması halinde gelecek aylarda üç ila dört milyon dozun kullanıma hazır olacağını söyledi. Toplamda beş aşı adayının yıl ortasına kadar ruhsat alacağını tahmin ettiğini ifade eden Spahn, en geç yaz mevsiminde toplu aşılamaların başlayacağını ifade etti. Spahn, "En geç yazın toplu aşılamaların olacağı konusunda iyimserim" diye konuştu.

Johannes Backus

Johannes Backus

Alman Ordusu da günde 18 bin kişiyi aşılamayı mümkün kılan bir plan üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Tabip General Johannes Backus, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Alman Ordusu Sağlık Hizmetleri olarak Almanya çapında, her birini 20 ila 25 askerin işlettiği 26 aşı istasyonuyla 15 Aralık tarihine kadar faaliyete hazır hale gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Koronavirüs aşısının ne kadar etkili olduğuyla ilgili kamuoyunda tartışma sürerken Almanya'da pandemiden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı Lothar Wieler bu konuda bir açıklama yaptı. Wieler kendisinin aşılama mümkün hale gelir gelmez aşılanmak istediğini söyledi. Welt gazetesine konuşan Wieler, kendinin risk grubunda olmadığı içinse ilk aşılananlar arasında olmayacağını belirtti.

Reuters,KNA / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

 

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