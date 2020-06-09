Almanya sınırlarını açtı

Almanya'da koronavirüs pandemisi nedeniyle üç ay önce kapatılan kara sınırları yeniden açıldı. Gece yarısından itibaren sınırlardan kontrolsüz geçişler başladı.

Ancak Avusturya sınırında, kaçak göçmenlerin girişlerinin engellenmesi amacıyla kontrollere devam ediliyor.

Almanya 16 Mart'ta kapattığı sınırlarını komşu ülkeler için açarken, Dışişleri Bakanlığı'nın 160 ülke için uyguladığı küresel seyahat uyarısı sürüyor. Seyahat uyarıları İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın yanı sıra İspanya'nın geniş bir kısmını da kapsıyor. Türkiye de seyahat uyarısı getirilen ülkeler arasında.

Öte yandan çok sayıda AB ülkesi de bugünden itibaren sınırlarını açmayı planlıyor. Polonya, Cumartesi gecesi AB üyesi ülke vatandaşları için sınırlarını yeniden açmıştı.

dpa/TY,CÖ

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