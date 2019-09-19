 Almanya sınır kontrollerini artırıyor | ALMANYA | DW | 30.09.2019

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ALMANYA

Almanya sınır kontrollerini artırıyor

Kısa süre önce Avusturya sınırındaki kontrol uygulamasını uzatma kararı alan Almanya’nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer tüm sınırlarda kontrollerin artırılacağını duyurdu.

Alman polisi Avusturya sınırında kontrolleri artırıyor

Alman polisi Avusturya sınırında kontrolleri artırıyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın bütün sınırlarında kontrollerin sıkılaştırılması talimatı verdi. Pazar günü yaptığı açıklamada, "Güvenlik sınırlarda başlar" diyen Seehofer, İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden de "Avusturya sınırındaki kontrollerle ilgili yeni kararnamenin ardından, federal polisin diğer tüm kara sınırlarında da kontrollere yoğunlaştırması talimatını verdim. Ülkemizin bütün sınırları gözetimimiz altında" ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da, sınırlardaki kontrollerin "Avrupa'daki ikincil göç ile daha iyi mücadele" adına önemine vurgu yapıldı. "İkincil göç" terimi, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden AB'ye giriş yaparak daha sonra Almanya'ya gelen göçmenler için kullanılıyor. Yeni uygulama ile polisin kontrollerinin sıkılaştırılarak, elinde somut bir delil ya da sebep olmaksızın kimlik kontrolü ve arama yapması öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, kısa süre önce Avusturya sınırındaki kontrollerin altı ay daha uzatılacağını bildirmiş, bakanlığın bir sözcüsü de bu kararı, "Yasa dışı sınır ihlallerinin yüksek oranda devam ettiği tespit edilmiştir" açıklaması ile gerekçelendirmişti.

Yeşiller'den eleştiri

Öte yandan Avusturya sınırındaki kontrollerin altı ay daha uzatılması muhalefet partilerinden Yeşiller'in tepkisini çekti. Yeşiller Federal Parlamento Grubu'nun İç Politika Sözcüsü İrene Mihalic, Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "Kara sınırlarında, kapsamı genişletilen aralıksız kontroller sadece tehlikeli bir Avrupa karşıtı sinyal vermekle kalmıyor, aynı zamanda federal polisin sahip olduğu kabiliyetin sınırlarını da aşıyor" dedi.

26 AB üyesini kapsayan Schengen Bölgesi'ndeki sınır hatlarında, normal şartlar altında devamlı kimlik kontrolleri yapılmıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda birçok ülke istisnai durumlar için öngörülen düzenlemeden faydalanarak, sınırlarında güvenlik güçlerince kısmen kimlik kontrolü ve arama faaliyeti yürütüyor.

Almanya da, Yunanistan ve Balkan ülkeleri üzerinden Batı Avrupa ülkelerine yaşanan kitlesel göçle birlikte 2015 yılının sonbahar aylarından sonra Avusturya sınırında kontrollere başlamıştı. Toplam 3 bin 700 kilometre kara sınırı bulunan Almanya'nın Avusturya ile olan sınır hattının uzunluğu ise yaklaşık 800 kilometre.

dpa, AFP/ET, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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