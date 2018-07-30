 Almanya sığınmacıların iadesi için İspanya ile anlaştı | ALMANYA | DW | 08.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya sığınmacıların iadesi için İspanya ile anlaştı

Almanya ve İspanya sığınmacılar konusunda anlaşma imzaladı. Almanya İspanya'dan gelen sığınmacıların bir bölümünü geri gönderebilecek. Anlaşma, Cumartesi günü yürürlüğe giriyor.

default

Almanya, İspanya üzerinden topraklarına gelen sığınmacıların bir bölümünü bu ülkeye geri göndermek için Madrid yönetimi ile anlaşma sağladı. 

Anlaşmayı, Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü Eleonore Petermann duyurdu. Alman sözcü, anlaşma karşılığında İspanya'nın Almanya'dan herhangi bir talebi olmadığını açıkladı.

İspanya ile varılan anlaşma çerçevesinde İspanya'da iltica başvurusunda bulunduğu hâlde Almanya'ya gelen sığınmacılar 48 saat içerisinde sınırdan geri gönderilebilecek. Pazartesi günü imzalanan anlaşmanın 11 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

İspanya, Afrika'dan kaçan sığınmacıların Avrupa'da ilk ayak bastığı ülkelerden biri. Bu yılın ilk beş ayında 19 bin sığınmacı İspanya topraklarına ulaştı. 2014'ün ortalarından bu yana ise Almanya'ya 1.6 milyon sığınmacı geldi.

Merkel İspanya'ya gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hafta sonu İspanya'ya giderek İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmede göç konusunun ana gündem maddesini oluşturması bekleniyor.

Sığınmacıların durumu, mültecilere karşı açık kapı politikası izleyen Merkel'in iç siyasette başını ağrıtan konular arasında yer alıyor. Merkel, sığınmacı politikalarının sıkılaştırılmasını isteyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le yaşadığı koalisyon krizinin ardından bazı AB ülkeleriyle anlaşmalar imzalayacaklarını duyurmuştu. İspanya ile varılan anlaşma bu çerçevede varılan ilk mutabakat olma özelliğini taşıyor.

Benzer anlaşmaların Yunanistan ve İtalya ile yapılması için görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü Eleonore Petermann, Atina ve Roma'nın anlaşma karşılığında bazı talepleri olduğunu söyledi. Ancak bu taleplerin ne olduğu belirtilmedi.

Şu anki uygulama kapsamında Berlin, sadece güvenli bir komşu ülke üzerinden ve gerekli belgeleri olmadan Almanya'ya girenler ile Almanya'da iltica başvurusu yapmak istemeyen sığınmacıları sınırdan geri çevirebiliyordu. Almanya'da iltica başvurusu yapmak isteyenler ise daha önce başka bir Avrupa ülkesinde sığınma başvurusu yapmış olsalar da kabul ediliyordu.

DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

BM: En ölümcül rota Akdeniz

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018 yılı başından bu yana Akdeniz'de bin 500'den fazla sığınmacı hayatını kaybetti. Akdeniz böylece sığınmacılar için en ölümcül deniz rotası haline geldi. (04.08.2018)  

Trump: Mülteci politikası Merkel’i ağır yaraladı

ABD Başkanı Trump, Merkel'i mülteci politikası nedeniyle eleştirdi. "Merkel milyonlarca insanın ülkeye girmesine izin vermeden önce bir süperstardı" diyen Trump Almanya Başbakanı’nın bu yüzden ağır yara aldığını söyledi. (18.07.2018)  

Suriyeli çocuğun ölümüne gamalı haç kutlamasında iki gözaltı

Almanya’da Suriyeli bir çocuğun trafik kazasında hayatını kaybettiği yere gamalı haç çizilip “1:0” yazıldığı olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. (07.08.2018)  

İspanya açıklarında yüzlerce sığınmacı daha kurtarıldı

İspanya açıklarında 400'ün üzerinde mülteci daha kurtarıldı. Cuma gününden bu yana Batı Akdeniz'de kurtarılan sığınmacı sayısı bini aştı. (23.07.2018)  

Seehofer merakla beklenen göç planını açıkladı

İçişleri Bakanı Horst Seehofer Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile hükümet krizine neden olduğu için ertelediği göç planını Berlin'de açıkladı. Plan SPD'nin karşı çıktığı "transit merkezler" kurulmasını içeriyor. (10.07.2018)  

Benzer içerik

Mittelmeer: Rettung von Flüchtlingen in Seenot

Türkiye-AB mutabakatı mimarından İspanya önerisi 30.07.2018

Türkiye-AB mülteci mutabakatının mimarlarından göç uzmanı Gerald Knaus, AB'ye giriş kapısı haline gelen İspanya'da bir kabul merkezi kurulmasını önerdi.

Mittelmeerroute - Flüchtlinge im Boot

İspanya açıklarında yüzlerce sığınmacı daha kurtarıldı 23.07.2018

İspanya açıklarında 400'ün üzerinde mülteci daha kurtarıldı. Cuma gününden bu yana Batı Akdeniz'de kurtarılan sığınmacı sayısı bini aştı.

Deutschland PK Bundeskanzlerin Angela Merkel und österreichischer Bundeskanzler Sebastian Kurz in Berlin

Avusturya'dan sığınmacı anlaşmasına tepki 03.07.2018

Almanya'nın sığınmacı planında önemli bir rol biçtiği Avusturya'dan yeni bir açıklama geldi. Başbakan Kurz Viyana'nın aleyhinde bir anlaşmaya yanaşmayacaklarını söyledi. İtalya, Çekya ve Macaristan da Berlin'e tepkili.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Tag der Kippa in Bonn (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

Almanya'da antisemitik suçlar arttı

Yılın ilk yarısında Almanya'da Yahudilleri hedef alan suçlar yüzde 10 oranında arttı. En fazla antisemitik suçun Berlin'de işlendiği açıklandı. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var. 