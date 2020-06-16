 Almanya sığınmacıları geri göndermeye başlıyor | ALMANYA | DW | 16.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya sığınmacıları geri göndermeye başlıyor

Almanya korona pandemisi nedeniyle askıya aldığı sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına yeniden başlıyor. Sığınmacılar ilk ayak bastıkları AB ülkesine gönderilecek.

Sığınmacılar uçaklarla gönderilecek (Arşiv)

Sığınmacılar uçaklarla gönderilecek (Arşiv)

Almanya, pandemi nedeniyle Mart ayında ara verdiği sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak yeniden başlayacak. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Alman İçişleri Bakanlığı sınır dışı uygulamasının sınırların yeniden açılmasıyla birlikte başlayacağını teyit etti.

Avrupa Birliği ülkelerine iltica hukukunu düzenleyen Dublin Anlaşması'na göre, sığınmacılar ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesinde mülteci başvurusunda bulunabiliyor. Yani eğer Almanya, başvuruyu incelerken söz konusu kişinin daha önce başka bir Avrupa Birliği ülkesine ayak bastığını tespit ederse, Dublin kuralları uyarınca başvuruda bulunan kişiyi o Avrupa ülkesine geri gönderebiliyor.

Dublin Anlaşması'na Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sına Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein da kısmen dahil.

Dublin'e aşamalı dönüş

Ancak Almanya 23 Mart'tan bu yana askıya alınan Dublin Anlaşması'na dönüşü aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Buna göre söz konusu sığınmacı önce Almanya'nın sınır komşularına kara yoluyla götürülecek, oradan da uçakla ilgili Dublin ülkesine gönderilecek.

Bu uçuşlarda da "charter" uçaklar kullanılacak. Bu önlemin koronavirüsün kıtada yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi. Ancak geri gönderilecek kişi COVID-19 belirtileri gösteriyorsa ya da hasta olduğu tespit edilirse tedavisi sona erinceye kadar Almanya'da kalabilecek.

"Salam taktiği uygulanıyor"

Almanya'da mültecilere yardım derneği Pro Asyl'ün yöneticisi Günter Burkhardt ise bu konuda Almanya'nın "salam taktiği" uyguladığına işaret etti. Burkhardt, nihai hedefin sığınmacıların ilk ayak bastıkları İtalya ve Yunanistan'a geri gönderilmek istendiği olduğunu belirterek İtalya'da korona nedeniyle koşulların çok kötü olduğunu ve geri gönderilecek kişilerin barınaksız kalma tehlikesi altında bulunduklarını ifade etti.

Salam taktiği, diplomaside asıl amaca küçük adımlarla ulaşılması olarak tanımlanıyor.

dpa/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'nın Dublin istisnası sürecek mi?

Dublin Anlaşması'nın sığınmacıların geri gönderilmesini öngören uygulamasını Yunanistan için askıya alan Almanya'nın bu konudaki nihai kararı bekleniyor. Almanya anlaşmanın reforme edilmesini talep ediyor. (06.07.2016)  

Almanya 12 bin sığınmacıyı geri kabul etti

Almanya‘nın Dublin Anlaşması gereği geçen yıl diğer Avrupa ülkelerinden 12 binden fazla sığınmacıyı geri kabul ettiği bildirildi. (19.01.2017)  

Benzer içerik

Symbolbild I Corona-Warn-App

"Korona uygulaması aşı için zaman kazandırabilir" 16.06.2020

Alman gazetelerinde bugün Berlin'de tanıtımı yapılacak olan yeni cep telefonu uygulamasına ilişkin yorumlar ön planda. Korona vakalarının takibine yarayacak uygulama salgınla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkei Touristen am Strand von Antalya

Turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı 15.06.2020

Alman turizmciler, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca euroluk kayba yol açtığını belirterek uyarının kaldırılmasını istedi. Avrupalı Türk acentacılar ise hükümete dava açacak.

Spanien BG Warum die Deutschen Mallorca so lieben | Segelboot in Bucht

Seyahat uyarıları kalkınca her şey normale dönecek mi? 14.06.2020

Almanya’nın seyahat uyarılarını kaldırdığı birçok Avrupa ülkesine Pazartesiden itibaren seyahat mümkün olacak. Bu konuda en çok merak edilenleri ve yanıtlarını derledik.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sığınmacılar uçaklarla gönderilecek (Arşiv)

Almanya sığınmacıları geri göndermeye başlıyor

Almanya korona pandemisi nedeniyle askıya aldığı sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına yeniden başlıyor. Sığınmacılar ilk ayak bastıkları AB ülkesine gönderilecek.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma, bir diğer adıyla Dünya Tütüne Hayır Günü. DSÖ’ye göre, tütün kullanıcılarının en az yarısı bu bağımlılık yüzünden ölüyor. Peki Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  