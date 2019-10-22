 Almanya sürdürülebilir refah düzeyinde 12′nci sırada | ALMANYA | DW | 27.10.2019

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ALMANYA

Almanya sürdürülebilir refah düzeyinde 12'nci sırada

Dünya çapında sürdürülebilir refah düzeyini gösteren araştırmada Almanya 143 ülke arasında 12'nci sırada yer aldı.

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Danışmanlık kuruluşu Boston Consulting Group'un (BCG) dünya çapında sürdürülebilir refah düzeyini gösteren yıllık değerlendirmesinde Almanya 12'nci sırada yer aldı.

BCG Almanya bölümünün başında bulunan Matthias Tauber Almanya'nın 143 ülkenin yer aldığı listede "tüm değerlendirme parametrelerinde AB ortalamasının üzerinde" olduğunu vurguladı. Tauber "Almanya ekonomik başarıyı halkın refah düzeyine yansıtmayı başardı" diye konuştu.

BCG danışmanları söz konusu değerlendirmede ülkeleri ekonomi, yatırım ve sürdürülebilirlik açısından inceliyor: 40 parametre üzerinden istihdam, gelir, sağlık, eğitim, altyapı, çevre ve eşit haklara sahip olma gibi farklı konularda değerlendiriyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre her alanda yüksek puanlar alan Almanya toplamda 100 puan üzerinden 81,5 puanla sürdürülebilir refah konusunda 12'ci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında 87,7 puanla Norveç bulunuyor. Onu sırayla İsviçre, İzlanda, Danimarka ve İsveç izliyor.

Araştırmada İskandinav ülkelerinin eşitlik ve eğitim konusunda büyük başarı gösterdiğine dikkat çekildi. Almanya ise özellikle ekonomik istikrar, sağlık ve eşitlik konularında yüksek puan aldı.

Araştırma sonuçları uyarınca gelir ve istihdam konusunda gelişme kaydedilirken, çevre konusunda Almanya'nın arayı kapatmaya başladığı, buna karşılık altyapı konusundaki gelişmelerin olumlu olmadığına dikkat çekildi. Eğitim alanında ise Almanya iki sıra gerileyerek 19'uncu oldu. Tauber bunun özellikle kalifiye işgücü açığı olarak kendini gösterdiğinin altını çizdi.

dpa, BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe 

 

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