Almanya Rus nükleer sektörüne yaptırım istedi

Almanya, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın nükleer enerji endüstrisine de yaptırım uygulanmasını istedi. Ekonomi Bakanı Robert Habeck Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji sektöründeki bağımlılıkları baskı aracı olarak bilinçli bir şekilde kullandığını belitti.

Habeck, "Bu nedenle Alman hükümeti Avrupa Komisyonu'na yaptırımlara sivil nükleer sektörün de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bir sonraki yaptırım paketinin bir parçası bu olmalı" diye konuştu.

Türkiye dahil pek çok ülkede nükleer santral yatırımları olan Rusya, nükleer yakıt çubukları için uranyum tedariği ile radyoaktif atıkların kendi topraklarında depolanması konusunda da ön planda.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck. Fotoğraf: Carsten Koall/AP/picture alliance

Avrupa Birliği'nin Rusya'dan daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirten Habeck, "Enerji de dahil olmak üzere pek çok alanda zaten uzun bir yol kat ettik" dedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlarlailgili "nükleer sektör hala serbest" diyen Habeck, sektöre hala ayrıcalıklı muamele yapılmasının yersiz olduğunu söyledi; "Nükleer teknoloji son derece hassas bir alan ve Rusya artık burada güvenilir bir ortak olarak görülemez" dedi.

Geçiş dönemlerine ihtiyaç olacağını kaydeden Habeck, "Ancak başlamak ve bu alanda da kararlı adımlar atmak önemlidir" diye konuştu.

Habeck Nisan ayı başında da, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin ardından Rusya'dan uranyum alan ülkelere yaptırım çağrısında bulunmuştu.

dpa / GY, EC

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