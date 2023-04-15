  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Rusya'nın Osyorsk'ta bulunan nükleer tesisi Mayark'ta çalışan teknisyenler
Rusya'nın Osyorsk'ta bulunan nükleer tesisi Mayark'ta çalışan teknisyenlerFotoğraf: Imago
PolitikaAlmanya

Almanya Rus nükleer sektörüne yaptırım istedi

4 saat önce

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Rusya'nın nükleer enerji sektörüne yaptırım uygulanması talebini AB Komisyonuna ilettiklerini belirterek, sektörün hala ayrıcalıklı muamele görmesinin yersiz olduğunu söyledi.

https://p.dw.com/p/4Q7xz

Almanya, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın nükleer enerji endüstrisine de yaptırım uygulanmasını istedi. Ekonomi Bakanı Robert Habeck Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji sektöründeki bağımlılıkları baskı aracı olarak bilinçli bir şekilde kullandığını belitti.

Habeck, "Bu nedenle Alman hükümeti Avrupa Komisyonu'na yaptırımlara sivil nükleer sektörün de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bir sonraki yaptırım paketinin bir parçası bu olmalı" diye konuştu.

Türkiye dahil pek çok ülkede nükleer santral yatırımları olan Rusya, nükleer yakıt çubukları için uranyum tedariği ile radyoaktif atıkların kendi topraklarında depolanması konusunda da ön planda.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck.Fotoğraf: Carsten Koall/AP/picture alliance

Avrupa Birliği'nin Rusya'dan daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirten Habeck, "Enerji de dahil olmak üzere pek çok alanda zaten uzun bir yol kat ettik" dedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlarlailgili "nükleer sektör hala serbest" diyen Habeck, sektöre hala ayrıcalıklı muamele yapılmasının yersiz olduğunu söyledi; "Nükleer teknoloji son derece hassas bir alan ve Rusya artık burada güvenilir bir ortak olarak görülemez" dedi.

Geçiş dönemlerine ihtiyaç olacağını kaydeden Habeck, "Ancak başlamak ve bu alanda da kararlı adımlar atmak önemlidir" diye konuştu.

Habeck Nisan ayı başında da, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin ardından Rusya'dan uranyum alan ülkelere yaptırım çağrısında bulunmuştu.

dpa / GY, EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'daki Isar 2 nükleer enerji santrali

Almanların çoğu nükleer enerjiden vazgeçmek istemiyor

Almanların çoğu nükleer enerjiden vazgeçmek istemiyor

Almanya son üç nükleer enerji santralini kapatmaya hazırlanırken yapılan bir anket, yüzde 59'luk kesimin bu kararı yanlış bulduğunu ortaya koydu.
Doğa ve Çevre14 Nisan 2023
Isar 2 Nükleer Santrali

Almanya'da nükleer enerjiye vedada geri sayım

Almanya'da nükleer enerjiye vedada geri sayım

Almanya, Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi nedeniyle ertelediği son 3 nükleer santralini kapatma kararını Cumartesi günü hayata geçirecek. Diğer yandan dünya genelinde nükleer enerjiye artan bir ilgi var.
Doğa ve Çevre11 Nisan 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

AB'de Türkiye'deki seçimlere ilişkin gergin bekleyiş

Politika5 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ruslana Danilkina

"Bacağım yok ama hayallerimi yaşamak istiyorum"

"Bacağım yok ama hayallerimi yaşamak istiyorum"

Politika5 saat önce
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş

Başak Demirtaş: Selahattin bir saat içinde özgür olabilir

Başak Demirtaş: Selahattin bir saat içinde özgür olabilir

Politika21 saat önce
Juice'un Fransız Guayanası'ndan fırlatılma anı - (14.04.2023)

Juice'un sekiz yıl sürecek Jüpiter yolculuğu başladı

Juice'un sekiz yıl sürecek Jüpiter yolculuğu başladı

Bilim22 saat önce
Çok sayıda Türk bayrağı ile kalabalık bir kitle

Partiler seçmeni ikna etmek için sahada nasıl çalışacak?

Partiler seçmeni ikna etmek için sahada nasıl çalışacak?

Politika23 saat önce

On soruda 14 Mayıs seçimleri

On soruda 14 Mayıs seçimleri

Politika14 Nisan 2023
30 Aralık 2022'de Ankara'da beş kurşunla öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayeti: Tutanaktan MHP'li Kılavuz'un adı çıktı

Sinan Ateş cinayeti: Tutanaktan MHP'li Kılavuz'un adı çıktı

Hukuk ve Adalet13 Nisan 2023
Ana sayfaya dön