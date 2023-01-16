  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya: Rus liderleri yargılamak için özel mahkeme kurulsun

1 saat önce

Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’yı işgal eden Rus liderlerin kurulacak özel bir uluslararası mahkemede yargılanmasını önerdi.

https://p.dw.com/p/4MGXN

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'yı işgal eden Rus liderlerinin yargılanması için özel bir uluslararası mahkemenin kurulması çağrısında bulundu.

Lahey'deki Uluslararası Hukuk Akademisi'nde bir konuşma yapan Baerbock, Ukrayna hükümetinin Rus liderlerin yargılanamayacağı endişesinin anlaşılır olduğunu belirterek

Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi olmadığına, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olarak Konsey'e bu amaçla sunulacak karar tasarılarını veto edeceğine işaret etti.

NIederlande Den Haag | Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin | Haager Akademie für Völkerrecht
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Hukuk Akademisi’ndeki konuşmasında neden Rus liderlerini yargılayacak özel bir uluslararası mahkemenin kurulmasını istediklerini anlattı. Fotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

"Ukrayna ve ortaklarımızla, Ukrayna'ya karşı saldırganlık suçlarının yargılanması konusunda özel bir mahkeme kurulması için çalışacağımız konusunda konuştuk” diyen Baerbock, böyle bir mahkemenin yetkisinin, Ukrayna ceza hukukuna dayandırılabileceğini kaydetti.

"Cezasız kalmamalı”

Yargılama sürecine uluslararası mali destek sağlanabileceğini belirten Baerbock, uluslararası savcılar ve hakimlerle yapılacak yargılamanın böylece tarafsızlık ve meşruiyeti de garanti edebileceğini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, uluslararası hukuktaki bir boşluk nedeniyle "bu özel çözüme” ihtiyaç duyulduğunu anlatırken, hem Rus liderliğine hem de tüm dünyaya, böyle bir saldırganlığın cezasız kalmayacağının gösterilmesi gerektiğini savundu.

Lahey'deki temasları kapsamında UCM Başkanı Piotr Hofmanski ile de görüşen Annalena Baerbock, Hollanda ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert ifadelerle eleştirdi.

NIederlande Den Haag | Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin | Internationaler Strafgerichtshof | mit Piotr Hofmanski
Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lahey’deki temasları kapsamında UCM Başkanı Piotr Hofmanski ile görüştü.Fotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının aynı zamanda uluslararası hukuka karşı da bir savaş olduğunu söyleyen Baerbock, "Putin uluslararası hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına aldı” dedi.

Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve Hollanda da, Rus siyasi liderlerin kurulacak özel bir mahkemede yargılanmaları önerisini destekliyor.

Ukrayna'ya saldırısını "özel bir askeri operasyon” olarak nitelendiren Rusya, kasten sivilleri hedef alma ve savaş suçu işleme suçlamalarını reddediyor.

Reuters, dpa/ DA, BK

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya: Rus liderleri yargılamak için özel mahkeme kurulsun

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

TANAP boru hattı

Türkiye'nin enerji merkezi olması nasıl mümkün olacak?

Türkiye'nin enerji merkezi olması nasıl mümkün olacak?

Politika11 saat önce
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın miting pankartı: Yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim, birlikte değiştirelim

Emek ve Özgürlük İttifakı: Kimse bizi cepte görmesin

Emek ve Özgürlük İttifakı: Kimse bizi cepte görmesin

Politika15 Ocak 2023

Ebabil Harekâtı nedir?

Ebabil Harekâtı nedir?

Politika15 Ocak 2023
St. Petersburg kentinde Rus gençleri askere çağıran bir ilan

Savaşa gitmeyen Ruslar: Ya cezaevine ya ölüme gidecektim

Savaşa gitmeyen Ruslar: Ya cezaevine ya ölüme gidecektim

Çatışmalar15 Ocak 2023
Amasra Taşkömürü İşletmesi

Amasra: Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis talebi

Amasra: Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis talebi

Felaket14 Ocak 2023
Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi rekor düzeyde düştü

İstanbul'da su sorunu: Halk sağlığı tehdit altında

İstanbul'da su sorunu: Halk sağlığı tehdit altında

Doğa ve Çevre14 Ocak 2023
Ana sayfaya dön