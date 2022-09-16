Almanya Rosneft'e de kayyum atadı

Almanya, ülkenin doğusundaki Schwedt kentinde bulunan PCK petrol rafinerisini kayyum yönetimine devretti. Rus petrol devi Rosneft'in yüzde 54 ile çoğunluk hissesine sahip olduğu rafineride Shell'in de yüzde 37'lik hissesi bulunuyor.

Alman Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, bu adımın enerji arz güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmeyi amaçladığı, Schwedt rafinerisinin korunması ve geleceği için önemli bir temel taşı oluşturduğu kaydedildi.

Schwedt'in çoğunluk hissesinin yanı sıra Karlsruhe'deki MiRo ve Vohburg'daki Bayernoil rafinerilerindeki Rosneft azınlık hisselerinin kontrolü de Alman Federal Ağ Ajansı'nın yönetimine geçiyor.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında, Rus enerji devi Gazprom'un Almanya kolu Gazprom Germania'yı da Federal Ağ Ajansının yönetimine geçirmişti. Kayyum atamaları, enerji arz güvenliğinin tehlikeye girmesine karşı önlemleri içeren Enerji Güvenlik Yasasına dayandırılıyor.

En büyük dördüncü petrol rafinerisi

Almanya'nın en büyük dördüncü petrol rafinerisi konumundaki Schwedt, başkent Berlin'in benzin ihtiyacının yüzde 90'ını karşılıyor. 1960'da inşa edilen rafineri şimdiye kadar tüm petrolünü Drujba boru hattı üzerinden Rusya'dan alıyordu. Schwedt'in çoğunluk hissedarı Rosneft Deutschland şirketi, Almanya'da petrol işleme kapasitesinin yüzde 12'sini karşılıyordu.

Gazprom'un Almanya kolu Gazprom Germania da kayyum yönetimine devredilmişti. Fotoğraf: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa ZB/picture alliance

Almanya yıl sonundan itibaren Rus petrolünün işlenmesini durdurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Schwedt'e Rus petrolü dışında alternatif rotalar bulunması için bir çalışma grubu oluşturulmuştu. Schwedt'deki rafineri, Almanya'nın doğusunun yanı sıra Polonya'nın batısına benzin ve diğer rafineri ürünleri arzında da önemli bir rol oynuyor.

Alman Ekonomi Bakanlığının Ağustos ayında hazırladığı rapora göre, alternatif rotalardan gelecek petrolle rafinerinin en az yüzde 75 kapasiteyle çalışması hedefleniyor. Ancak Rostock limanından uzanan mevcut boru hattı, rafinerinin kapasitesinın sadece yüzde 60'ını karşıladığından Polonya'nın Gdansk limanından da tankerlerle petrol taşınmasına ihtiyaç duyuluyor. Polonya Rus Rosneft şirketinin aradan çıkarılması durumunda bu plana destek sinyali vermişti.

Üç bin kişiye istihdam sağlıyor

Kayyum adımının Rusya ile ilişkileri daha da germesi bekleniyor. Alman hükümet çevreleri, Rusya'nın petrol sevkiyatını derhal kesmesi gibi senaryoların da dikkate alındığını bildiriyor.

Rosneft'in devre dışı bırakılmasının ardından rafinerinin işletmesini kimin üstleneceği ise henüz belli değil. İkinci büyük hissedar Shell'in uzun süredir rafineriden çekilmek istediği biliniyor. Yenilenebilir enerjiler alanında faaliyet gösteren Verbio ve Enertrag şirketleri Schwedt ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Rafineri, Polonya sınır bölgesinde doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Alman Ekonomi Bakanlığı, kayyum kararına, rafinerinin geleceğiyle ilgili kapsamlı bir paketin eşlik edeceğini bildirdi. Kayyum adımı ve paketle ilgili ayrıntıların, bugün Başbakan Olaf Scholz, Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke'nin katılacağı basın toplantısında açıklanması bekleniyor.

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