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Hukuk ve AdaletAlmanya

Polisi suçlayınca işinden olan Bahar Aslan için lehte karar

5 Eylül 2023

Almanya'da polisi ırkçılıkla suçladığı tweetleri yüzünden polis akademisindeki işinden olan öğretim görevlisi Bahar Aslan akademiye karşı açtığı davanın ilk aşamasını kazandı.

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Fotoğraf: Tabea Guenzler/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Almanya'da adı X olarak değiştirilen Twitter'da bazı polisleri ırkçılıkla suçlayan paylaşımları nedeniyle polis akademisindeki işini kaybeden öğretim görevlisi Bahar Aslan'ın akademiye karşı açtığı davada ilk karar çıktı. 

Acil başvuru davasında (Eilverfahren) mahkeme Aslan'ın işine dönebileceğine hükmetti.

Bahar Aslan polis akademisinde de dersler veriyor.
Bahar Aslan polis akademisinde de dersler veriyor.Fotoğraf: DW/T. Yıldırım

Gelsenkirchen İdari Mahkemesi Sözcüsü, açıklamasında Aslan'ın iş sözleşmesini yenilemeyen Polis ve Kamu Yönetimi Üniversitesi'nin bu kararı "gerekçeli genel değerlendirme yapmadan" aldığı tespitinde bulundu. Mahkeme, Aslan'ın bu nedenle ana davada karar çıkana kadar işine dönebileceğine hükmetti. Ana davanın ne zaman görüleceği ise henüz netlik kazanmadı.

Aslan'ı dava sürecinde destekleyen "Özgürlük Hakları Toplumu" (GFF) oluşumu, kararın "düşünce özgürlüğü bakımından önemli bir sinyal olduğu" değerlendirmesi yaptı. Açıklamada, "Üniversite, kötü haberin taşıyıcısını cezalandırma refleksine kapıldı ve şimdi de bunun faturasını ödüyor: Karar hukuka aykırıydı" denildi.

 

Aslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Gelsenkirchen'de bir ortaokulda öğretmen olarak çalışan Bahar Aslan, yine aynı kentte bulunan Polis ve Kamu Yönetimi Üniversitesi'nde de "kültürlerarası yetkinlik" dersleri veriyordu.

Mayıs ayında Twitter'daki paylaşımında "Almanya'da aşırı sağcı polislerin göçmenlere yönelik ırkçı motifli kontroller" yaptığını ileri süren Aslan, "Artık ben ya da arkadaşlarım bir polis kontrolüne yakalandığımızda kalp çarpıntısı yaşıyoruz çünkü güvenlik makamları içindeki tüm kahverengi (aşırı sağcılar için kullanılan bir tanım) pislikler bizi korkutuyor. Bu sadece benim değil, bu ülkedeki pek çok insanın gerçeği" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine polis akademisi Bahar Aslan'ın iş sözleşmesinin uzatılmadığını duyurmuştu. Aslan'ın Twitter'deki paylaşımları nedeniyle işini kaybetmesi Almanya'da tartışmaya neden olmuştu.

dpa,DW/BÖ,TY

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