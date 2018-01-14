Almanya plastik atıklara savaş açtı

Endonezya'da geçen hafta kıyıya vuran ölü balinanın görüntüsü Alman Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze'nin aklından çıkmıyor. Bakan, midesinde 115 plastik bardak, 25 plastik poşet, 4 pet şişe 2 terliğin yanı sıra yaklaşık 1000 parça plastikten oluşan 6 kilo çöp bulunan balinanın istisnai bir durum olmadığını belirtti ve plastik atık konusunda ciddi bir değişiklik gerektiğini ifade etti.

Almanya bu talebi konferanslarda ve resmi buluşmalarda düzenli olarak dile getiriyor. Ancak G7 ve G20 zirvelerinde verilen vaatler Alman hükümeti için yeterli değil. Almanya, dünya çapında plastik atıklarla mücadele etmek için kolları sıvadı. Federal Çevre Bakanlığı bu amaçla gelecek 10 yıl için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

Bu bütçenin öncelikli olarak aktarılacağı alan plastik atıklar olacak. Plastik atıkların büyük bir bölümü Asya'daki nehirlerden geliyor. Asya'nın en uzun nehri aynı zamanda kıtanın da en kirli nehri konumunda: Tibet'ten doğan Yangtze Nehri, Şanghay gibi Çin'in dev kentlerinden geçerek Doğu Çin Denizi'ne dökülüyor. Uzunluğu 6 bin 400 kilometreye yakın olan nehrin güzergâhı boyunca çöpler toplanmadığı ve geri dönüşüm söz konusu olmadığı için, plastik şişelerden branda bezlerine ve poşetlere kadar plastik atıklar nehir sularına karışıyor.

Endonezya'da kıyıya vuran balina

Federal Çevre Bakanlığı, eylem planı ile "plastik atıktan en mağdur ülkelere" gitmeyi hedefliyor. Bakan, Hindistan, Çin ve Bangladeş gibi en kirli nehirlerin geçtiği ülkelerin Alman teknolojisinden yararlanabileceğini belirtti. Bu ülkelere, plastik atıkların çevre dostu bir şekilde imha edilmesi konusunda destek verilmesi amaçlanıyor. Ancak Almanya, kendi sınırları içinde de plastik atıklar ile mücadeleyi sıkılaştırmak istiyor.

Almanya'nın beş maddelik eylem planı

Federal Çevre Bakanı, Almanya'da plastik atıkların azaltılması amacıyla beş maddelik bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı. "Kullan, at” toplumuna bir son verilmesi için çaba sarf etmeyi hedeflediklerini belirten bakan, tüm dünyaya, daha az plastikle de iyi bir yaşam sürdürülebileceğini göstermek istediklerini söyledi. Bakan, "İstemesek de, tüketim alışkanlıklarımızı yeni sanayileşmiş ve kalkınmakta olan ülkelere de ihraç ediyoruz" dedi.

Eylem planının maddeleri, plastik atık miktarını azaltmayı ve geri dönüşümünü artırmayı hedefliyor:

· Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) plastik tabak, pipet, kulak çöpü gibi tek kullanımlık plastik ürünlere koyduğu yasağı destekliyor.

· Federal Çevre Bakanlığı, piyasadaki şirketleri gereksiz ambalaj kullanılmaması konusunda ikna etmeyi hedefliyor.

· Su tüketiminde pet şişe oranının düşürülebilmesi için, Almanya'daki şehirlerde herkesin kendi şişesini doldurabileceği çeşme ve içme suyu istasyonlarının artırılması isteniyor.

· Ürünlerinde atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi ile kazanılan malzeme veya geri dönüşümü kolay ambalaj maddesi kullanan üreticilere mükâfat sisteminin getirilmesi planlanıyor.

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze

· Atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi ile yapılan üretimin kamu yatırımları ile de desteklenmesi, plastik atıkların biyo-çöpten ayrı tutulması isteniyor.

Ancak beş maddelik eylem planının AB'nin tek kullanımlık plastik ürünlere koyduğu yasak dışında bağlayıcılığı bulunmuyor. Bakan Schulze, plastik atık konusunda sorunların diyalog ile çözüleceğine inancında.

Yeşiller Partisi'nden çevre konularına ağırlık veren Federal Milletvekili Bettina Hoffmann, bu nedenle planı "acı bir hayal kırıklığı" olarak nitelendiriyor. Deutsche Welle'ye konuşan Hoffmann, çöplerin engellenmesi için "bağlayıcı bir hedef" konulmamasından şikayetçi. Federal Çevre Bakanı ise, plastik poşetler konusunda katedilen mesafeyi örnek gösterdi ve diyalog sayesinde iki yılda plastik poşet kullanımının üçte iki azaldığını hatırlattı.

Afrika ve Asya'da plastik poşetler yasaklanıyor

Bu konuda çok daha sert bir çizgi izleyen ülkeler var. Özellikle de Afrika'da. Ruanda'da plastik poşetler 10 yıldır yasak. Ağır cezalar ve sıkı kontroller sayesinde devlet, plastik poşeti gündelik hayattan çıkarmayı başardı. Kenya ve Güney Afrika'da da plastik poşet yasaklandı. Bangladeş’de ise plastik poşet yasağının ardından atık sorununda bir rahatlama gözlemlense de, bu sefer plastik poşetler için bir karaborsa ortaya çıktı.

Almanya Çevre Bakanı, en ciddi plastik atık sorunu Afrika ve Asya'da olsa da, Avrupa'nın atıklarla daha fazla mücadele etmesi gerektiğini belirterek "Denizleri dolduran çöplerin bizimle hiçbir alakası yok diyemem.” şeklinde konuştu.

Schulze, hazırladığı beş maddelik eylem planının Almanya için önemli olduğunu ama asıl belirleyici olanın uluslararası alanda alınacak önlemler olduğunu belirtti ve "Balinanın midesindeki plastik ile ancak küresel alanda mücadele edilebilir" dedi.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 1. Yangtze Nehri Asya'nın en uzun nehri aynı zamanda dünyanın en uzun üçüncü akarsuyu. Son araştırmalara göre nehir, dünyada akarsular aracılığıyla okyanuslara en çok plastik atık taşıyan nehirler sıralamasında birinci sırada. Şanghay yakınlarından Doğu Çin Denizi'ne dökülen nehir, ülkenin ekonomi ve ekolojisi için çok önemli bir yere sahip. Nehir havzasında Çin nüfusunun üçte biri olan 480 milyon kişi yaşıyor.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 2. İndus Nehri Araştırmalara göre okyanuslara dökülen plastiğin yüzde 90'ının kaynağı 10 nehir. İndus Nehri ise bu sıralamada ikinci. Asya'nın en büyük nehirlerinden biri İndus, Pakistan ve Hindistan'da milyonlarca insan için bir hayat kaynağı ve Basra Körfezi'ne dökülüyor. Nehre atılan plastiğin çoğu yetersiz atık altyapısından kaynaklanırken, kanalizasyon sistemlerinin eksikliği de kirliliğe katkıda bulunuyor.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 3. Sarı Nehir Deniz ve tatlı su hayvanlarının yuttuğu plastikler besin döngüsüne bir şekilde dâhil oluyor. Çin uygarlığının beşiği olarak görülen Sarı Nehir, plastik atıklar listesinde üçüncü sırada. Ancak çevresel etkilerin yanı sıra, nehir suyu kirlilikten dolayı içilemez hale gelmiş durumda. İçindeki canlıların da yüzde 30'unun yok olduğu tahmin ediliyor.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 4. Hai Nehri Çin'deki Hai Nehri ise plastik atıklar sıralamasında dördüncü. Ülkenin en kalabalık iki metropol bölgesi olan Tiençin ve Pekin'i bağlayan bu akarsu dünyada gemi trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri Bohai Denizi'ne dökülüyor. Aynı araştırmaya göre bu 10 nehir ortak özellikler taşıyor: Hepsi atık altyapısının yetersiz ve geri dönüşüm bilincinin düşük olduğu yoğun nüfuslu bölgelerde bulunuyor.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 5. Nil Nehri Genelde dünyanın en uzun nehri olarak düşünülen Nil 11 ülkeden geçerek Mısır'dan Akdeniz'e dökülüyor. Nehir, havzasında yaşayan yaklaşık 360 milyon kişiyi besleyecek tarım faaliyetlerine imkân sağlıyor. Sulama ve buharlaşma dolayısıyla nehrin suları kurak dönemlerde denize ulaşamasa bile, plastik kirliliği konusunda beşinci sırada.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 6. Ganj Nehri Hindistan'ın ruhani hayatının merkezinde olan Ganj Nehri ülkede yarım milyar kişinin su kaynağı. Kanalizasyon, tarım ve sanayi atıkları nedeniyle dünyanın en kirli nehirlerinden biri haline gelen Ganj’da ayrıca büyük bir plastik yığını taşıyor. Bu fotoğrafta görüldüğü gibi öğrencilerin pisliği temizlemesi önemli, ancak uzmanlara göre daha az atık üretmeli ve kirliliği kaynağında yok etmeliyiz.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 7. İnci Nehri Hong Kong ve Makao arasından geçip Güney Çin Denizi'ne dökülen ve kirlilikte ün salmış İnci Nehri'nde işçiler yüzen atıkları temizliyor. Bölgede hızla artan kentleşmeyle birlikte kanalizasyon ve sanayi atıkları nehir deltasına dökülüyor. Önceden tarım alanı olan delta, 1970'li yılların sonlarından beri süregelen kentleşme ile bugün dünyanın en büyük yerleşim bölgelerinden birisi haline geldi.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 8. Amur Nehri Kentlerin ve sanayi bölgelerinin yakınlarına ulaşmadığı sürece kirliliğin nehirler üzerindeki etkilerini anlamak güç. Ancak son araştırmalara göre plastik atıklar en uzak ve "bakir" alanlara bile ulaşmış durumda. Kuzeydoğu Çin'in tepelerindeki kaynaklardan beslenen Amur Nehri ülkenin Heilongjiang bölgesi ile Rusya'nın Sibirya bölgesi arasındaki sınırı çizerek Ohotsk Denizi'ne dökülüyor.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 9. Nijer Nehri Batı Afrika’nın ana akarsuyu Nijer Nehri havzasında 100 milyondan fazla insan yaşıyor ve nehir, gezegenin en bereketli ekosistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Nijerya’dan Atlas Okyanusu’na dökülene dek beş ülkeden geçiyor. Ancak plastik kirliliğinin yanı sıra, çok sayıda baraj inşaatı su seviyesini azaltmış durumda. Sık sık yaşanan petrol sızıntıları nehrin kirlenmesine neden oluyor.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinden sorumlu 10 nehir 10. Mekong Nehri Barajların ciddi ölçüde çevresel ve sosyal etkilerinin görüldüğü bir başka akarsu da Mekong Nehri. Mekong Deltası'nda yaklaşık 20 milyon kişi yaşıyor ve çoğu hayatlarını sürdürebilmek için balıkçılığa ve tarıma bağımlı. Vietnam ve Laos'un da dâhil olduğu altı ülkeden geçen nehir, sekiz milyon ton plastik atığı denizlere ulaştırması ile listede 10'uncu sırada.



Fabian von der Mark

© Deutsche Welle Türkçe