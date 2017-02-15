 Almanya Normandiya Formatı′nı canlandırmak istiyor | DÜNYA | DW | 17.01.2022

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DÜNYA

Almanya Normandiya Formatı'nı canlandırmak istiyor

Yeni Alman hükümeti, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına oturtmak için yeni bir girişimde bulunuyor. Batılı ülkeler bir yandan da Rusya'nın müdahalesi durumunda hangi yaptırımları uygulayacağını görüşüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kulaba

Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kulaba

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale tehdidine karşı yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kulaba, "Normandiya Formatı" olarak adlandırılan müzakere sürecinin yeniden canlandırılması konusunda anlaştı.

"Şu anda yüksek seviyedeki tehlikeli durumun yatıştırılması için diplomasinin geçerli tek yol olduğunu" söyleyen Baerbock, Normandiya Formatı'nın harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Baerbock, Salı günü de Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşeceğine dikkat çekti. Kuleba da yakında dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşmenin organize edileceği bilgisini verdi.

Normandiya Formatı adı verilen müzakere süreci, ilk kez Minsk Anlaşması çerçevesinde 2015 yılında Almanya, Ukrayna, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla başlatılmıştı.

Rusya güvenlik garantisi istiyor

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker konuşlandırması nedeniyle Rusya ve Batı arasındaki ilişkilerde tansiyon yükselmiş durumda. Belarus'a da asker gönderen Rusya'nın Ukrayna'ya kapsamlı bir askeri müdahalede bulunmasından korkuluyor. Rusya ise iddiaları geri çevirerek gerginlikten Ukrayna tarafını sorumlu tutuyor. Rusya, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka kabul etmeyerek Batı'dan güvenlik garantisi talep ediyor.

NATO ise bu talebi geri çevirirken Batı ülkeleri de Rusya'dan askerlerini sınır bölgesinden geri çekmesini istiyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz: Rusya saldırırsa yüksek bedel öder

İspanya'nın başkenti Madrid'te temaslarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunması durumunda Rusya'nın bunun bedelini yüksek ödeyeceği tehdidinde bulundu. Olası bir saldırı sonrası Batılı ülkelerin yaptırımları devreye sokacağını belirten Scholz, sınırdaki askeri hareketliliğin yoğun ve Ukrayna'nın egemenliği açısından tehlikeli olduğunu ifade etti. Siyasi ve ekonomik yaptırımların söz konusu olacağını kaydeden Scholz, Batılı müttefiklerin bu konuda görüş birliği içinde olduklarını da kaydetti. 

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta yer habere göre yaptırımların Rusya'nın büyük bankalarını hedef alması planlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da yaptırımlarla ilgili görüşmelerde bulunmak için bu hafta Avrupa'ya gelmesi bekleniyor.

Reuters/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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