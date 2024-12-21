Almanya Noel pazarlarındaki güvenlik önlemlerini artırıyor

Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına düzenlenen saldırı sonrası, ülkedeki birçok eyalet bu pazarlardaki güvenlik önlemlerini artırmaya başladı.

Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarına Cuma akşamı düzenlenen saldırının ardından ülkedeki pek çok eyalet yönetimi Noel pazarlarındaki güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

Berlin, Bavyera ve Hamburg eyaletlerinde Noel pazarlardaki polis varlığının artırıldığı belirtildi. Thüringen İçişleri Bakanlığı'nın da eyaletteki Noel pazarı organizatörleriyle güvenlik konseptlerinde gidilebilecek olası iyileştirmeleri ele aldığı kaydedildi. Leipzig'de de polis sayısında belirgin bir artış sağlanacağı belirtilirken Noel pazarlarına ulaşımı sağlayan yolların da daha güvenlikli hale getirileceği açıklandı.

Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Roman Poseck de, bu eyaletteki pazarlarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

Magdeburg Noel pazarı kapalı kalacak

Magdeburg'taki Noel pazarlarının organizasyonundan sorumlu yetkililer, saldırının yaşandığı Noel pazarının bu yıl yeniden açılmayacağını duyurdu.

Cuma akşamı bir kişinin aracıyla Magdeburg Noel pazarına dalması sonucu dört kişi hayatını kaybetmiş, 41'i ağır 200'den fazla insan yaralanmıştı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin 50 yaşındaki Suudi Arabistan doğumlu bir psikiyatrist olduğu açıklandı. Şüphelinin sosyal medya hesabından İslam karşıtı paylaşımlar yaptığı ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek mesajları yayımladığı belirtildi.

dpa / SÖ,ET

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