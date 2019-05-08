 Almanya nitelikli işgücü göçünü kolaylaştırmaya hazırlanıyor | ALMANYA | DW | 09.05.2019

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ALMANYA

Almanya nitelikli işgücü göçünü kolaylaştırmaya hazırlanıyor

Federal Meclis’de görüşülmeye başlanacak olan yeni yasa tasarısı, AB dışından işgücü göçünü kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yasa, yeteri derecede kalifiye olan ve bir çalışma sözleşmesine sahip herkese göç imkanı sağlayacak.

Symbolbild Flüchtlinge als Fachkräfte (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Almanya'da, ülkeye göçü yönetmek amacıyla bir dizi yasa uygulansa da ilk kez nitelikli işgücü göçünü kolaylaştıracak bir yasanın yürürlüğe girmesi planlanıyor. Sadece kalifiye işgücünü kapsayan bu yasa tasarısı ilk kez bugün Federal Meclis oturumunda ele alınacak. Yasanın yürürlüğe girmesi ile Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden kalifiye işgücünün Almanya'daki istihdam piyasasına gelişinin kolaylaştırılması öngörülüyor.

Tüm branşlarda işgücü göçünün önü açılacak

Yasa tasarısı, AB dışından gelen ve meslek eğitim görmüş kişiler için Almanya'yı daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Tasarının kabul edilmesinin ardından, işgücü göçünün sadece eleman eksikliği olan alanlarda değil, tüm branşlarda mümkün olmasının önü açılacak. Böylece yeteri derecede kalifiye olan ve bir çalışma sözleşmesine sahip herkese Almanya'ya göç etme imkanı sağlancak. Bir kişinin göçüne izin verilmeden önce, aynı işi Almanya'dan veya başka bir AB ülkesinden bir çalışanın üstlenip üstlenemeyeceğine bakılan inceleme de kaldırılıyor. Ancak, uygulamanın yeniden başlatılması da mümkün olabilecek.

Almanya'da kalifiye olmak isteyen yabancıların işi de kolaylaştırılıyor. Belli şartların yerine getirilmesi durumunda, yabancıların ülkeye gelerek meslek eğitim yeri aramalarına izin verilmesi öngörülüyor. Ayrıca tasarıya göre, çalışmakta olan yabancı uzman elemanların, süresiz olan yerleşim izni şu ana kadar olduğu gibi beş yıl sonra değil, dört yıl sonra alabilmelerine imkan tanınması öngörülüyor.

Hedef 2020 başı

Yasal düzenlemelerin bu yıl içinde Federal Meclis'ten geçmesi ve 2020 başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak Federal Hükümet, idari birimlerin göç yasası için gerekli hazırlıkları yapabilmesi için en az altı aylık bir süreye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, yasanın hedeflendiği gibi 2020 başında yürürlüğe girebilmesi için, Federal Meclis tatile girmeden tasarının kabul edilmesi gerekiyor.

Yabancı kalifiye işgücü ihtiyacı yüksek

Federal Hükümet’i oluşturan büyük koalisyonun ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Eva Högl, yasa tasarısını “büyük bir başarı” olarak nitelendirirken, yabancı kalifiye işgücü ihtiyacının çok yüksek olduğunu vurguladı.

Tasarıyı prensipte olumlu bulduklarını bildiren Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi ise Almanya’ya gelmek isteyen çalışanların, Alman meslek eğitimi standartlarına uygun bir eğitimden geçmiş olmaları şartının üzücü olduğunu kaydetti.

Alman İşverenler Konfederasyonu Başkanı Ingo Kramer de, tasarının Federal Meclis yaz tatiline girmeden yasalaştırılması çağrısında bulundu. Kramer, yasa daha fazla geciktirildiği takdirde bunun Almanya’nın ekonomik açıdan cazibesini azaltacak bir mesaj olacağını kaydetti.

İşverenlerden siyasete baskı

Almanya'da bilişim teknolojileri ve sağlık bakımı gibi belli branşlarda ve kırsal kesimler başta olmak üzere bazı bölgelerde uzman eleman sıkıntısı çekildiği konusunda ekonomi çevreleri ve siyaset görüş birliği içinde. Bu nedenle işverenler, daha fazla kalifiye işgücü göçüne izin verilmesi konusunda siyasete baskı yapıyor.

Mülteciler için de yeni yasal kolaylıklar öngörülüyor

Almanya'da mülteci statüsüne sahip olan, uyum sağlamış ve iş sahibi olmuş kişilerin, kalıcı işgücü olarak kazanılması da tartışılan konular arasında bulunuyor. İşletmeler, bu statüde olan ancak aniden sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıya olan çalışanlarının korunması için yasal çerçevenin oluşturulmasını talep ediyor. Bu yönde de bir yasa tasarısı için hazırlıklar sürüyor. Tasarının, belli şartlar altında 30 aylık oturma izni verilmesine imkan sağlayacağı bildiriliyor. Bunun için kişilerin kendi geçimlerini sağlayabilmesinin şart koşulması öngörülüyor.

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KNA/AÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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