Almanya nitelikli göçü hızlandırıyor

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in ev sahipliğinde bir araya gelen federal hükümet, iş dünyası ve sendika yetkilileri 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek nitelikli işgücü göçünü düzenleyen yasayı görüştü. Görüşmenin sonucunda bir niyet beyanatı yayınlandı.

Buna göre Almanya nitelikli yabancı çalışanlar için cazip bir ülke haline getirilecek. Hükümet bu bağlamda Almanya'ya çalışmak üzere gelmek isteyen Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmayan nitelikli kişilere vize işlemlerinde kolaylık sağlayacak. Ayrıca hükümet, yabancı çalışanların ülkelerinde edindikleri meslek diplomalarını tanıma sürecini de hızlandıracak.

Toplantıyı değerlendiren Başbakan Angela Merkel, yetenekli çalışanlar için rekabetin yüksek olduğunu kaydetti. Başbakan, bu çerçevede hükümet olarak yurtdışında daha fazla tanıtım yapmak ve Almanca öğrenilmesini teşvik etmek, yurtiçinde ise diploma tanıma süreçlerinin daha efektif biçimde yeniden yapılandırmak istediklerini kaydetti.

Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın ekonomik açıdan çok daha fazla büyüyebileceğini söyledi. Altmaier, pilot projelerin Brezilya, Hindistan ve Vietnam'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerde yapılacağı bilgisini aktardı.

İçişleri Bakanı Seehofer, Çalışma Bakanı Heil, Başbakan Merkel, Maliye Bakanı Scholz ve Ekonomi Bakanı Altmaier

"Avrupalılar yetmiyor"

İş dünyası, halihazırda 300 ila 400 bin işgücünün eksik olduğu Almanya'ya işgücü göçü alanındaki yasa ve düzenlemelerin basitleştirilmesini istiyor.

Alman Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingmann, "Almanya çekici bir göç ülkesi olmak zorunda" açıklamasında bulundu. Bingmann, Avrupa Birliği (AB) içinden göçün, şirketlerdeki boşluğu doldurmaya yetmediğini kaydetti.

Alman Zanaatkârlar Birliği Başkanı Hans Peter Wollseifer ise, "İşgücü göç yasası etkisini ancak mümkün olabildiğince hızlı ve gayribürokratik olunabildiği sürece gösterebilir" diye konuştu. Zanaatkârlar Birliği, 2020 yılında Bosna-Hersekli çalışanları Almanya'ya çekebilmek için 2020 yılında bir pilot proje düzenleyecek.

Angela Merkel, Ingo Kramer ve Hans Peter Wollseifer

"Daha kolay vize verelim"

Alman İşverenler Birliği (BDA) Başkanı Ingo Kramer ise Wollseifer'i destekleyerek, vize ve ülkeye geliş sürecinin hızlandırılması ve bürokrasiden arındırılması gerektiğini ancak bunun sıklıkla gerçekleşmediğini söyledi.

Yayınlanan niyet beyanatında, Alman hükümetinin vize alım sürecine ilişkin ek personel istihdam edileceği ve personelin daha hızlı çalışacağı vaadi yer aldı. Hükümet ayrıca diploma tanıma sürecini de hızlandırmayı vaat etti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın (DIHK) yürüttüğü bir araştırmaya göre, kalifiye işgücü açığı, Alman şirketlerin yarısından fazlası için en büyük iş riskini teşkil ediyor.

Reuters/BÜ,TY

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