 Almanya nitelikli göçü hızlandırıyor | ALMANYA | DW | 17.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya nitelikli göçü hızlandırıyor

Almanya, nitelikli işgücü açığını karşılamak üzere Mart ayında yürürlüğe girecek yeni göç yasasını Berlin'de masaya yatırdı. Merkel'in de katıldığı toplantıda işgücü göçünün kolaylaştırılması konusu masaya yatırıldı.

Deutschland ymbolbild Junge Ausländer bei Ausbildungsbeginn (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

Önerdiğimiz linkler

Alman basınında Almanya’nın yeni işgücü göçü yasasına ilişkin zirve ön plana çıkıyor.

Almanya, uzman eleman açığını gidermek üzere 1 Mart'ta yürürlüğe girecek Nitelikli İşçi Göçü Yasası'nı uygulamaya hazırlanırken, yapılan bir araştırma ülkenin yabancı akademisyenler için cazip olmadığını ortaya koydu. (16.12.2019)

Almanya, Federal Meclis’te kabul edilen yasa tasarısıyla nitelikli işgücüne kapılarını açtı. Kabul edilen bir diğer yasa ise sığınma talebi reddedilenler için zorlu bir sürece işaret ediyor. (07.06.2019)

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in ev sahipliğinde bir araya gelen federal hükümet, iş dünyası ve sendika yetkilileri 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek nitelikli işgücü göçünü düzenleyen yasayı görüştü. Görüşmenin sonucunda bir niyet beyanatı yayınlandı.

Buna göre Almanya nitelikli yabancı çalışanlar için cazip bir ülke haline getirilecek. Hükümet bu bağlamda Almanya'ya çalışmak üzere gelmek isteyen Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmayan nitelikli kişilere vize işlemlerinde kolaylık sağlayacak. Ayrıca hükümet, yabancı çalışanların ülkelerinde edindikleri meslek diplomalarını tanıma sürecini de hızlandıracak.

Toplantıyı değerlendiren Başbakan Angela Merkel, yetenekli çalışanlar için rekabetin yüksek olduğunu kaydetti. Başbakan, bu çerçevede hükümet olarak yurtdışında daha fazla tanıtım yapmak ve Almanca öğrenilmesini teşvik etmek, yurtiçinde ise diploma tanıma süreçlerinin daha efektif biçimde yeniden yapılandırmak istediklerini kaydetti.

Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın ekonomik açıdan çok daha fazla büyüyebileceğini söyledi. Altmaier, pilot projelerin Brezilya, Hindistan ve Vietnam'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerde yapılacağı bilgisini aktardı.

Deutschland Berlin Gipfel Fachkräfteeinwanderung | Horst Seehofer, Hubertus Heil, Angela Merkel, Olaf Scholz, Peter Altmaier (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

İçişleri Bakanı Seehofer, Çalışma Bakanı Heil, Başbakan Merkel, Maliye Bakanı Scholz ve Ekonomi Bakanı Altmaier

"Avrupalılar yetmiyor"

İş dünyası, halihazırda 300 ila 400 bin işgücünün eksik olduğu Almanya'ya işgücü göçü alanındaki yasa ve düzenlemelerin basitleştirilmesini istiyor.

Alman Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingmann, "Almanya çekici bir göç ülkesi olmak zorunda" açıklamasında bulundu. Bingmann, Avrupa Birliği (AB) içinden göçün, şirketlerdeki boşluğu doldurmaya yetmediğini kaydetti.

Alman Zanaatkârlar Birliği Başkanı Hans Peter Wollseifer ise, "İşgücü göç yasası etkisini ancak mümkün olabildiğince hızlı ve gayribürokratik olunabildiği sürece gösterebilir" diye konuştu. Zanaatkârlar Birliği, 2020 yılında Bosna-Hersekli çalışanları Almanya'ya çekebilmek için 2020 yılında bir pilot proje düzenleyecek.

Deutschland Berlin Fachkräfte Gipfel | Angela Merkel Ingo Kramer und Hans Peter Wollseifer (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

Angela Merkel, Ingo Kramer ve Hans Peter Wollseifer

"Daha kolay vize verelim"

Alman İşverenler Birliği (BDA) Başkanı Ingo Kramer ise Wollseifer'i destekleyerek, vize ve ülkeye geliş sürecinin hızlandırılması ve bürokrasiden arındırılması gerektiğini ancak bunun sıklıkla gerçekleşmediğini söyledi.

Yayınlanan niyet beyanatında, Alman hükümetinin vize alım sürecine ilişkin ek personel istihdam edileceği ve personelin daha hızlı çalışacağı vaadi yer aldı. Hükümet ayrıca diploma tanıma sürecini de hızlandırmayı vaat etti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın (DIHK) yürüttüğü bir araştırmaya göre, kalifiye işgücü açığı, Alman şirketlerin yarısından fazlası için en büyük iş riskini teşkil ediyor.

Reuters/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Brüssel Europäischer Rat | Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin

Almanya Başbakanı Merkel: Nitelikli işçi bulmalıyız 14.12.2019

Almanya Başbakanı Merkel, ülkede nitelikli işçi sıkıntısı çekildiğini belirtti. Merkel, birçok işletmenin kalifiye işçi bulunmaması halinde Almanya dışına taşınmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Deutschland junge Ausländer beginnen Ausbildung

Alman şirketlerinin en büyük sorunu işgücü açığı 16.12.2019

Almanya, uzman eleman açığını gidermek üzere 1 Mart'ta yürürlüğe girecek Nitelikli İşçi Göçü Yasası'nı uygulamaya hazırlanırken, yapılan bir araştırma ülkenin yabancı akademisyenler için cazip olmadığını ortaya koydu.

Deutschland Symbolbild Auto-Export

Alman ekonomisinde resesyon tehlikesi 14.08.2019

Küresel belirsizliklerden olumsuz etkilenen Alman ekonomisinde GSYİH ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü. Ekonomi Bakanı, resesyon tehlikesine karşı önlemler alınacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Beethoven 250 yaşında

Ünlü Alman besteci Beethoven'in 250. yaş günü kutlamaları sanatçının doğduğu kent olan Bonn'da başladı. Etkinlikler Almanya çapında bir yıl sürecek.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  