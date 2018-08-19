 Almanya Merkez Bankası′ndan Türkiye açıklaması | EKONOMİ | DW | 19.08.2018

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EKONOMİ

Almanya Merkez Bankası'ndan Türkiye açıklaması

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, Türkiye'deki kur krizinin Alman finans kurumları için "sınırlı bir risk" yaratabileceğini söyledi.

Alman Merkez Bankası'nın merkezi Frankfurt'ta

Alman Merkez Bankası'nın merkezi Frankfurt'ta

Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerginlikle baş gösteren kur krizinin yansımaları devam ediyor. Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gazetesine bir açıklama yapan Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, "Alman bankacılık sektörü için risk yönetilebilir. Genel olarak finans sistemi daha dayanıklı bir hale geldi" dedi.

Ancak Weidmann, “Hesaplanması çok daha zor olan, diğer gelişmekte olan pazarları etkileyen genel bir güven kaybı gibi dolaylı etkilerdir" uyarısında bulundu.

Türk Lirası'ndaki (TL) değer kayıpları Güney Afrika, Hindistan ve Rusya'da da yerel para birimlerinin değer kaybetmesine neden olmuş, bu durum yatırımcıların gelişmekte olan ülkelerden para çektiği endişelerini yaratmıştı.

Türkiye'de yaşanan kur krizinin kredi ilişkileri ve dış ticaret üzerinde de yansımaları olabileceği belirtilliyor. Ancak ihracat açısından Türkiye Macaristan veya Rusya'nın arkasından Alman ticaret ortakları sıralamasında 16. sırada bulurken dünya ticaret hacminin ise sadece yüzde 1'ine tekabül ediyor.

Türkiye'de ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD ile Türkiye arasında diplomatik kriz olarak başlayan ve daha sonra bir ekonomik savaşa dönüşen gerginlik yüzünden TL, dolar ve euroya tarihi düşük seviyelerini görmüştü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s de geçen Cuma günü art arda Türkiye’nin kredi notunu düşürdü.

Reuters/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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