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Almanya Sağlık Bakanı Karl LauterbachFotoğraf: Sina Schuldt/dpa/picture alliance
SağlıkAlmanya

Almanya maymun çiçeği aşısı sipariş etti

3 saat önce

Federal hükümet, maymun çiçeğine karşı Haziran’da 40 bin doz aşının temin edileceğini açıkladı. DSÖ ise hastalığın kamu sağlığı açısından “orta seviyede risk’’ oluşturduğunu belirtti.

https://www.dw.com/tr/almanya-maymun-%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi-a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1-sipari%C5%9F-etti/a-61971567

Almanya’da federal hükümet, maymun çiçeğine karşı aşı sipariş edildiğini açıkladı. Alman birinci kanalı ARD’ye konuşan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, aşı tedariki için gerekli sözleşmeyi imzaladığını ve haziran ayında 40 bin doz, yıl içinde de 200 bin doz aşının gelmesini beklediklerini duyurdu. Yakın zamanda aşının tedarikinin gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Lauterbach, aşılar geldikten sonra hastalarla temaslı olanlara yönelik aşılama konseptleri geliştirilebileceğini ifade etti. “Maymun çiçeğinin pandemi anlamında gerçek bir tehlike oluşturduğunu sanmıyorum” diyen Lauterbach, yine de “hoş olmayan bu hastalığın sönümlendirilmesi gerektiğini” belirtti.

ABD de geçen pazartesi hastalığı karşı Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının aşılarını uygulamaya başlamıştı. İspanya da firmadan aşı sipariş ettiğini duyurmuştu. Danimarka ise geçen hafta ilk etapta Hollanda’dan 200 doz aşı temin edileceğini açıklamıştı.

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Fotoğraf: Dado Ruvic/Illustration/REUTERS

DSÖ: Orta seviyeli risk oluşturuyor

Normalde Batı ve Orta Afrika’da görülen virüsün son dönemde bu derece yayılmış olmasının olağan dışı olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pazar günü yaptığı açıklamada, hastalığın küresel düzeyde kamu sağlığı açısından orta seviyede risk teşkil ettiğini belirtti. Örgütün açıklamasında, “Virüsün insan patojeni olarak yerleşme fırsatını bulması ve küçük çocuklar ile bağışıklığı baskılanmış kişiler gibi ağır hastalık risk gruplarına yayılması halindeyse kamu sağlığına karşı daha büyük bir tehdit oluşturabileceğine” de dikkat çekildi.

Kimi önde gelen salgın hastalıkları uzmanları, şimdiye kadar 20’yi aşkın ülkede görülen hastalığa karşı yetkilileri uyarararak COVID-19 pandemisinin başında yapılan hataların tekrarlanmaması çağrısında bulunuyor. DSÖ ise, kitlesel aşılamalara gerek olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Reuters /SÖ,BÖ

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