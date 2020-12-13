 Almanya Maliye Bakanı: Firmaları yalnız bırakmayacağız | ALMANYA | DW | 13.12.2020

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ALMANYA

Almanya Maliye Bakanı: Firmaları yalnız bırakmayacağız

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması nedeniyle zorluk yaşayan firmalar için kapsamlı yardımlar planlandığını açıkladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Olaf Scholz

Almanya Ekonomi Bakanı Olaf Scholz

Almanya'da 16 Aralık'tan itibaren sıkılaştırılmış kapanma önlemlerinin yürürlüğe girecek olmasını değerlendiren Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, firmaların ve istihdamın kapsamlı yardımlarla korunmasının planlandığını söyledi.

Başkent Berlin'de federal hükümet ile eyalet başbakanları arasında yapılan toplantı sonrası konuşan Maliye Bakanı Scholz, önlemlerden olumsuz etkilenen işletmeler için ayda 500 bin euroya kadar kadar yardım yapılmasının planlandığını belirterek, ek yardımlar için 11 milyar euroluk yardım paketi hazırlandığını söyledi.

Federal hükümetin krizin başından bu yana firmaları yalnız bırakmadığını ve bunun süreceğini ifade eden Bakan, bugün kabul edilen sert kapanma önlemlerinin gerekli olduğunu ifade etti. Virüs tatil yapmıyor" diyen bakan vatandaşların sağlığının söz konusu olduğunu ifade etti.

Almanya'da üçüncü geçiş yardımları paketi kapsamında azami olarak firma başına 200 bin euroluk yardım öngörülmüştü. Maliye Bakanı Scholz, federal hükümetin "yardım, katkı ve destek bekleyen herkesi" destekleyeceğini ifade etti. Bakan, bu yardımlar dahilinde, sabit giderlerin karşılanması vergi kolaylıkları sağlanacağını vurguladı.

dpa,AFP / BÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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