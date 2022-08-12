Almanya Mali misyonunu askıya aldı

Alman ordusu Mali'deki operasyonel görevini geçici olarak askıya aldı. Bu kararın Mali'deki askeri cunta hükümetinin yeni personelin taşınması için uçuş hakkı vermemesine bir yanıt olduğu belirtildi.

Alman ordusu, Batı Afrika ülkelerinden Mali'de hükümetle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle buradaki görevini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Almanya Savunma Bakanlığı, Bamako'daki askeri hükümetin tutumunun, Birleşmiş Milletler (BM) misyonu çerçevesinde Alman askerlerinin konuşlandırılmasını engellediğini açıkladı. "Bu durum, planlı bir personel değişikliğinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mevcut vaziyet taahhütlerimizi etkilemektedir, zira askerlerimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir."

Savunma Bakanı Christine Lambrecht de konuya dair açıklamasında, "Bu nedenle harekete geçmek zorundayız ve keşif güçlerimizin operasyonlarını ve CH-53'lerle yapılan nakliye uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Christine Lambrecht Fotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit ise, Almanya'nın görev için prensipte hâlâ hazır olduğunu belirtirken, bununla birlikte koşulların yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Savunma Bakanlığı'na göre özel bir hizmet sağlayıcı, Mali'de güvenlik güçleri olarak konuşlandırılacak 140 kişiyi Mali'ye götürecekti.

Artık sahada güvenlik teminat altında olmadığı için Alman ordusu keşif görevlerini askıya aldı. Ancak bu aşamada geri çekilmeden bahsetmek için henüz erken olduğu belirtilirken, bu konuda ortaklarla yapılan istişarelerle karar verileceği kaydedildi.

BM'nin Minusma misyonu

2013 yılından bu yana Mali'de görev yapan Alman ordusunun askerleri Birleşmiş Milletler'in (BM) Minusma misyonu kapsamında Mali'de bulunuyor. BM barışı koruma misyonu Minusma'nın görev süresi BM Güvenlik Konseyi tarafından geçen Haziran ayı sonunda bir yıl daha uzatılmıştı.

Mali'de bin 400 asker bulunduran Alman ordusu için bu görev şu anda yurt dışındaki en büyük ve aynı zamanda en tehlikeli görev olarak kabul ediliyor.

Son aylarda Mali'deki askeri cunta, askeri bir misyon için koşulları giderek daha da kötüleştirdi. Askeri cuntanın Kremlin'e yakın olduğu söylenen ve büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğinden şüphelenilen Rus paralı asker gücü Wagner ile iş birliği yapması da gerilimi arttırdı. Fransa da daha önce askerlerinin büyük bir bölümünü ülkeden geri çekmişti.

AFP,dpa / SSB,ET