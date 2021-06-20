Almanya-Macaristan maçında LGBTİ+ bireylerle dayanışma mesajı verilecek

Çarşamba günü Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 çerçevesinde Münih'te oynanacak Almanya-Macaristan maçında stadın LGBTİ+ bireyleri sembol eden gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılması hedefleniyor. Bunun için Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, kent belediye meclisinin partiler üstü bir inisiyatif ile sunduğu önerge üzerine hafta başında UEFA ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile konuşulacağını açıkladı.

Münih Belediye Meclisi'nde temsil edilen parti ve oluşumlar olan Yeşiller-Pembe Liste İnisiyatifi, Sosyal Demokrat Parti (SPD)-Volt Meclis Grubu, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Ekolojik Demokratik Parti (ÖDP)- Hür Seçmenler, Hür Demokrat Parti (FDP)-Bavyera Partisi ve Sol Parti ortak bir önerge üzerinde uzlaştı. Önerge ile Bavyera eyaleti başkenti olan Münih'in çeşitlilik, hoşgörü, spor ile bütün toplumda eşitlik ilkesine inandığı ve onu tanıdığı vurgulanıyor. EURO 2020 çerçevesinde oynanacak Almanya-Macaristan maçında, Macaristan’da yasal düzenlemelerde yapılan sertleştirmelerle daha da baskı altına alınan LGBTİ+ toplumu ile dayanışma amaçlı güçlü bir işaret vermek isteniyor.

Maçın oynanacağı 23 Haziran günü Münih Belediye binasının gökkuşağı bayraklarıyla donatılacağı ve bu şekilde açık ve net bir mesaj verileceği belirtiliyor. Belediye Başkanı Dieter Reiter’in, Münih Allianz Stadyumu'nun gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılması için UEFA ile pazartesi günü görüşeceği bildiriliyor.

Münih Belediyesi ayrıca, UEFA ve Almanya Futbol Federasyonu’na (DFB) çağrıda bulunarak EURO 2020 vesilesiyle oluşan geniş kitlelere ulaşma fırsatını da kullanarak hoşgörü ve eşitlik için ağırlığını ortaya koymasını talep etti.

Macaristan'daki LGBTİ+ gösterileri

Macaristan Parlamentosu, 15 Haziran’da LGBTİ+ bireylerin haklarını daha da kısıtlayan bir dizi yasal düzenlemeyi kabul etti. Bunlar çerçevesinde Macaristan'da, eşcinsellik ve cinsiyet değiştirme konularında gençlerin bilgi edinme haklarının daha da sınırlandırılması öngörülüyor. Salı günü yapılan oylamada sağ milliyetçi Fidesz ile aşırı sağcı Jobbik partisinden 157 vekil yasa teklifinin lehinde oy verirken, bağımsız bir milletvekili ise ret oyu kullandı. 199 üyesi bulunan parlamentodaki sol ve liberal çizgideki muhalefet partilerinden vekiller ise oylama sırasında yasal düzenlemeyi protesto için genel kurul salonunu terk etti.

Yasa neyi içeriyor?

Sağ milliyetçi Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz tarafından parlamentoya sunulan kanun, LGBTİ+ bireylere saygılı bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair okullardaki eğitim programlarının kaldırılmasını öngörüyor. Yeni yasa aynı zamanda çocuk ve gençlere yönelik heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtan kitap, film ve diğer içeriklerin de yasaklanmasını içeriyor. Buna göre, cinsiyet değiştirme fırsatlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu kitap ve filmler de yasaklanacak. Homoseksüel ya da transseksüellerin normal olarak gösterildiği her türden reklam da yasak kapsamına alınacak. Buna çeşitli şirketlerin LGBTİ+ bireylerle dayanışma amaçlı reklamları da dahil.

DW/ ETO, EC

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