Almanya mülteciler için 23 milyar Euro harcadı

Alman hükümeti geçen yıl eyalet hükümetlerine ve yerel yönetimlere sığınmacı, mülteci ve onların uyum çalışmalarına katkı olarak 6 milyar 300 milyon Euro mali destek sağladı.

Pazartesi günü Berlin'de yapılan açıklamada,federal hükümetin bu meblağın dışında mülteciler için 16 milyar 800 milyon Euro'luk harcama yaptığı kaydedildi.

Eyaletlere aktarılan kaynağın 2 milyar 400 milyon Euro'luk kısmı uyum çalışmalarında kullanıldı. Mültecilerin barınma ve ısınma masrafları için de yaklaşık 1 milyar 9 milyon Euro ödeme yapıldı.

Hükümetin açıklamasına göre söz konusu harcamaların 8 milyar 400 milyon Euro'luk kısmı mültecileri göçe zorlayan nedenlerle mücadelede kullanıldı.

Buna göre geçen yıl Almanya mülteciler için toplam 23 milyar Euro'dan fazla harcama yaptı.

Federal hükümetten yapılan açıklamada bazı eyaletlerin sözkonusu yardımları yetersiz bulduğu ve daha fazla maddi destek talep ettikleri de ifade edildi.

KNA/TY,SÖ

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