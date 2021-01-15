 Almanya koronavirüs kısıtlamalarını uzatmaya hazırlanıyor | ALMANYA | DW | 18.01.2021

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ALMANYA

Almanya koronavirüs kısıtlamalarını uzatmaya hazırlanıyor

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yürürlükte olan kısıtlamaların daha da sertleştirilerek uzatılması gündemde. Karar için gözler Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile Salı günü yapacağı toplantıda.

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Almanya'da koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi için uygulanmaya başlayan kısıtlamaların uzatılması bekleniyor. Daha önce alınan kararla 31 Ocak'a kadar geçerli olan kısıtlamaların iki hafta daha uzatılabileceği belirtiliyor. Önlemlerin de sıkılaştırılması  gündemde.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanları ile Salı günü yapacağı toplantıda önlemler masaya yatırılacak. Bu buluşma öncesinde açıklama yapan Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi Bakanı Peter Altmaier,31 Ocak'a kadar sürmesi planlanan kısıtlamaların bu tarihten itibaren uzatılması ve sıkılaştırılması yönünde görüş bildirdi.

Maliye Bakanı Scholz, kısıtlamaların uzatılmasının yararlı olacağını belirterek, "Bunun 14 gün daha uzayacağını varsayıyorum" dedi.

Maliye Bakanı Olaf Scholz

Maliye Bakanı Olaf Scholz

"Kimse ekonomiyi felç etmek istemiyor"

Önlemlerin sıkılaştırılmasının da beklendiğini kaydeden Scholz, sokağa çıkma kısıtlamalarının da bu çerçevede değerlendirilebileceğini belirterek, "Bu olası bir önlem, ancak ilk sırada yer alan konu değil" dedi.

Scholz pazar akşamı Bild gazetesine yaptığı açıklamada, işletmelerin personellerinin evlerinde çalışabilmeleri (Homeoffice) konusunda daha fazla sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Ancak Scholz, bu uygulamanın zorunlu hale getirileceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.  Scholz, işletmelerin kapatılmaması için için önlem alınacağını belirterek, "Kimse ekonomiyi felç etmek istemiyor" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Altmaier ise önlemlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde enfeksiyon dalgasını kesin olarak kıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Altmaier, Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Son alınan önlemler (salgının) yavaşlamasına ve enfeksiyon sayısında son zamanlarda hafif bir düşüşe yol açtı, ancak elde edilen sonuçlar beklentilerin çok altında kalıyor" dedi.

Ekonomi Bakanı, rakamların hala çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Virüs mutasyonları yayılmaya devam ederse dinamiklerin bir kez daha hızlanması riski var" diye konuştu. Bakan, federal ve eyalet hükümetlerinin son aylarda aldığı kararların ise yeterli tam sonuç vermediğini kaydetti.

Altmaier evden çalışmadan, demiryolu ulaşımında FFP2 maskesi zorunluluğuna ve sokağa çıkma yasağına kadar bir dizi seçenek bulunduğunu belirterek, "Şimdi bir önlemi diğeriyle kıyaslamamalıyız, enfeksiyon dalgasını kesin olarak durdurmak için bu önlemlerin bir çoğunu mümkün olduğunca makul bir şekilde uygulamayız" diye konuştu.

Baden-Württemberg eyaleti Kültür Bakanı Susanne Eisenmann ise önlemlerin sıkılaştırılması konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. "Önlemlerin etkili olması için onlara bir şans verilmesi gerekiyor" diye konuşan Eisenmann, prensip olarak kapanmaların uzatılmasını düşünmenin doğru olduğunu kaydetti. Ancak bunun için "Güvenilir rakamlara" ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Eisenmann, "Hala sayıların peşinden koşuyoruz ve Noel'den önce olduğu kadar test yapılmıyor" dedi.

Vaka sayılarında hafif düşüş

Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) pazartesi sabahı itibarıyla son 24 saat içinde 7 bin141 kişiye daha korona virüs bulaştığını bildirdi. Bu rakam bir hafta öncesine göre yaklaşık 5 bin 400 düşüş gösteriyor. Ancak hafta sonlarında daha az test yapıldığı ve tüm sağlık dairelerinin verileri RKI'ye bildirmediği için enfeksiyon sayıları genellikle diğer günlerden daha düşük oluyor.

epd/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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