 Almanya korona yardımlarının süresini uzattı | Almanya | DW | 09.06.2021

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Almanya

Almanya korona yardımlarının süresini uzattı

Almanya'da işletmelere ve serbest çalışanlara yapılan korona yardımlarının süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğine desteği de artıran hükümet, büyük şirketlere de yardım etmeye hazırlanıyor.

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Alman hükümeti, korona krizinden etkilenen işletmelere ve serbest çalışanlara yapılan mali desteği Eylül sonuna kadar üç ay daha uzatma kararı aldı.

Yardımların görüşüldüğü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisinin salgında diğer ülkelere kıyasla daha iyi dayanıklılık gösterdiğini belirterek bunun mali yardımlarla sağladığını ifade etti. Bu mali desteğin hedefe kısa bir süre kala durdurulmaması gerektiğini söyleyen Scholz, insidans sayıları düşse de birçok işletmenin pandeminin etkilerini yaşamaya devam ettiğine dikkat çekti.

Maliye Bakanı Olaf Scholz

Maliye Bakanı Olaf Scholz

Alman hükümeti yardım süresini uzatmakla birlikte işletmelere yapılan ödemelerin üst sınırını da yükseltti. Büyük şirketlere de destek vermek için şirket başına üst sınır 12 milyon eurodan 52 milyon euroya çıkarıldı. Büyük şirketler, korona yardımlarından faydalanamamaktan şikayet ediyordu. Ayrıca serbest çalışanlara yapılan desteğin de miktarı artırıldı.

Kısa çalışma ödeneklerine destek

Kısa çalışma kurallarına da istisnaî düzenlemeler getiren hükümet, işletmeleri işten çıkarılan kişileri yeniden işe almaya ya da kısa çalışma sisteminden de geri döndürmeye teşvik etmek istiyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, bu şekilde ekonomide konjonktürel iyileşmenin hızlanacağını söyledi.

Kısa çalışma sisteminin devlet için pahalı, ancak işsizliğin çok daha pahalı olduğunu ifade eden Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Nisan 2020'de 6 milyon çalışanın, Mart 2021'de ise 2 milyon 610 bin çalışanın kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı bilgisini verdi.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil

Çalışma Bakanı Hubertus Heil

Almanya'da çalışanlar kısa çalışma ödeneği ile net maaşlarının yüzde 60'ını alıyor. Ancak çalışanların çalışma süresi yarıya indirildiğinde dördüncü aydan itibaren net maaşlarının yüzde 70'ini, yedinci aydan itibarense yüzde 80'ini alıyorlar.

Yapılan yardımlar

Alman Ekonomi Bakanlığının verilerine göre korona krizinin başlangıcından bu yana devlet 105 milyar eurodan fazla ekonomik yardım sağladı. Ayrıca kısa çalışma ödenekleri için de 32 milyar euro destek sağladı.

dpa, Reuters/HS,SSB

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