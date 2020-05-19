Almanya korona önlemlerini uzatıyor

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in salgına karşı alınan önlemleri 5 Temmuz'a kadar uzatmayı planladığını açıkladı. Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seibert, sosyal mesafe, temas kısıtlamaları ve hijyen kurallarının herkes için bağlayıcı olacak şekilde bu tarihe kadar devam edeceğini belirtti. Seibert, "Birlikte sağladığımız ilerlemeleri tehlikeye atmak istemiyoruz" diye sözlerini sürdürdü.

Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun'ın bugün eyalet temsilcileri ile görüştüğüne işaret eden Seibert, görüşmede temel kurallarla ilgili ortak bir noktada anlaşma sağlamanın amaçlandığını, bununla birlikte gevşetmeler konusunda bölgesel farklılıklar olabileceğini söyledi.

Ramelow tartışması

Seibert, gazetecilerin "korona kabinesi" olarak adlandırılan ilgili bakanların bugün toplanmaması ile ilgili sorularına da yanıt verdi. "Bakanlar düzeyinde görüşülecek konuların henüz karar alınabilecek kadar olgunlaşmadığını" ve toplantının bu nedenle gerçekleşmediğini belirten Seibert, bunun salgın önlemlerini tamamen kaldırmak isteyen Thüringen Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow'un açıklamalarıyla ilgisi olmadığını ifade etti.

Ramelow'un Thüringen eyaletinde 6 Haziran'dan itibaren tüm koronavirüs tedbirlerini kaldırma planı Alman siyasetinde tartışma yaratıyor. Federal Hükümet ile eyaletler arasında varılan uzlaşmaya göre, ülkede koronavirüs kısıtlamaları 5 Haziran'da sona ermesi öngörülüyordu.

Bir arada olabilecek kişi sayısı artıyor

Öte yandan Başbakanlık Dairesi Başkanı ve eyalet temsilcilerinin bugünkü görüşmesinde ele alınan karar taslağı Alman basınına sızdı. Taslağa göre federal hükümet temel önlemleri sürdürmesi yönünde eyaletlere tavsiyede bulunurken 6 Haziran'dan itibaren de maske zorunluluğu ve sosyal mesafeye bağlı kalınarak gevşetmelerin kademeli olarak devam edebileceği belirtiliyor.

Taslağa göre federal hükümet, açık havada en fazla 20, kapalı alanlarda da en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine olanak tanınmasını planlıyor. Ancak hükümet, "eğer imkan varsa özel buluşmaların açık havada gerçekleşmesini" öneriyor ve bunun enfeksiyon riskini azalttığına dikkat çekiliyor.

Almanya'da şu anda geçerli olarak kurallara göre aynı evde yaşayan aile üyelerinin yanı sıra iki ayrı hanede yaşayanların bir arayagelmesine izin veriliyor, ancak kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe konulması isteniyor.

Başbakanlığın hazırladığı karar taslağında virüsün yayılmaya devam ettiği ve önlemlerin uygulanmaması durumunda daha hızlı yayılabileceği vurgulanıyor.

AFP,Reuters/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe