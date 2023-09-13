Almanya: Kamyon kasasında Türkiye'den gelen grup bulundu

Almanya'nın Saksonya eyaletinde federal polis, Türkiye'den yola çıkarak Almanya'ya gelen bir kaçak göçmen grubunu yakaladı. Ebersbach kasabası yakınlarında polis tarafından durdurularak arama yapılan bir kamyonun yedi metrekarelik kasasından 49 kişi çıktı. İnsan kaçakçıları tarafından, penceresi olmayan, karanlık ve az oksijenli bir ortamda 12 saat taşınan kişilerin Türkiye ve Suriye kökenli olduğu, aralarında 20 de çocuğun bulunduğu belirtildi.

Salı günü öğleden sonra federal ve eyalet emniyet birimleri tarafından durdurulan aracın Polonya ya da Çekya'dan Almanya'ya girdiği ifade edilirken, polis memurlarının henüz araca yaklaşırken, içeriden gelen çocuk haykırışlarını duyduğu aktarıldı.

Kamyonun açılan kasasında, yetişkin erkeklerin ayakta, kadın ve çocukların ise yerde oturmuş ya da çömelmiş halde bulunduğunu bildiren polis, bazı kişilerin susuzluk çektiğini ve bir kadının da daha sonra hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. Yanlarında, ikamet statülerini belirleyecek herhangi bir kimlik ya da evrak bulunmayan kişilerin, emniyet teşkilatına ait bir otobüse bindirilerek götürüldüğü belirtiliyor.

Söz konusu grubun Türkiye'den yola çıkarak Balkan ülkeleri üzerinden Almanya'ya getirildiği ve bu yolculuğun son etabının Slovakya'da başladığı duyuruldu. İnsan kaçakçılığı ile suçlanan, 27 ve 32 yaşlarındaki iki Çekya vatandaşı tutuklandı. Zanlıların, hayati tehlike koşulları altında yabancı kişileri ülkeye kaçak yollardan sokmak suçu ile yargılanması bekleniyor.

AFP / ET,BK

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