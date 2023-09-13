  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
GöçAlmanya

Almanya: Kamyon kasasında Türkiye'den gelen grup bulundu

13 Eylül 2023

Alman polisinin Saksonya'da durdurduğu bir kamyonun kasasında 20'si çocuk 49 kaçak göçmen bulundu. Türkiye ve Suriye kökenlilerin yer aldığı grubun Türkiye'den yola çıktığı bildirildi.

https://p.dw.com/p/4WHye
Sırtı dönük bir Alman polis memuru
Sembol fotoğrafFotoğraf: imago images/onw-images/m. Brandhuber

Almanya'nın Saksonya eyaletinde federal polis, Türkiye'den yola çıkarak Almanya'ya gelen bir kaçak göçmen grubunu yakaladı. Ebersbach kasabası yakınlarında polis tarafından durdurularak arama yapılan bir kamyonun yedi metrekarelik kasasından 49 kişi çıktı. İnsan kaçakçıları tarafından, penceresi olmayan, karanlık ve az oksijenli bir ortamda 12 saat taşınan kişilerin Türkiye ve Suriye kökenli olduğu, aralarında 20 de çocuğun bulunduğu belirtildi.

Salı günü öğleden sonra federal ve eyalet emniyet birimleri tarafından durdurulan aracın Polonya ya da Çekya'dan Almanya'ya girdiği ifade edilirken, polis memurlarının henüz araca yaklaşırken, içeriden gelen çocuk haykırışlarını duyduğu aktarıldı.

Kamyonun açılan kasasında, yetişkin erkeklerin ayakta, kadın ve çocukların ise yerde oturmuş ya da çömelmiş halde bulunduğunu bildiren polis, bazı kişilerin susuzluk çektiğini ve bir kadının da daha sonra hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. Yanlarında, ikamet statülerini belirleyecek herhangi bir kimlik ya da evrak bulunmayan kişilerin, emniyet teşkilatına ait bir otobüse bindirilerek götürüldüğü belirtiliyor.

Söz konusu grubun Türkiye'den yola çıkarak Balkan ülkeleri üzerinden Almanya'ya getirildiği ve bu yolculuğun son etabının Slovakya'da başladığı duyuruldu. İnsan kaçakçılığı ile suçlanan, 27 ve 32 yaşlarındaki iki Çekya vatandaşı tutuklandı. Zanlıların, hayati tehlike koşulları altında yabancı kişileri ülkeye kaçak yollardan sokmak suçu ile yargılanması bekleniyor.

 

AFP / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Zonguldak'taki Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi.

Zonguldak Armutçuk madeninde göçük: 1 ölü

Felaket13 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

AP Türkiye raporu Genel Kurul'da kabul edildi

AP Türkiye raporu Genel Kurul'da kabul edildi

Politika13 Eylül 2023
Symbolbild Türkei Polizei

Ayhan Bora Kaplan'dan polis şefine "rüşvet" suçlaması

Ayhan Bora Kaplan'dan polis şefine "rüşvet" suçlaması

Suç13 Eylül 2023
Borsada yatırımcı sayısı 11 Eylül tarihi itibariyle 7 milyon 140 bin 215'e yükselerek yeni bir tarihi zirveye ulaştı

Borsa rüzgarı tersine dönebilir mi?

Borsa rüzgarı tersine dönebilir mi?

Ekonomi13 Eylül 2023
ARŞİV

OECD raporu: Eğitim yatırımlarında Türkiye son sıralarda

OECD raporu: Eğitim yatırımlarında Türkiye son sıralarda

Eğitim12 Eylül 2023
Okulda yemek yiyen bir çocuk

MEB ücretsiz okul yemeğini askıya aldı

MEB ücretsiz okul yemeğini askıya aldı

Eğitim12 Eylül 2023
Türkei Polizei Bus Auto Symbolbild

Ayhan Bora Kaplan ifadesinde ne dedi?

Ayhan Bora Kaplan ifadesinde ne dedi?

Suç12 Eylül 2023
Ana sayfaya dön