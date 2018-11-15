Almanya: Kaşıkçı cinayetinde açıkta kalan pek çok soru var

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Suudi Arabistan'dan yeni açıklamaların gelmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı, açıklığa kavuşturulması gereken birçok noktanın olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Cuma günü yaptığı açıklamada Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili “çok sayıda yanıtlanmamış soru” olduğunu belirterek bu soruların hem cinayetin işleyiş süreci hem de ardında yatan nedenlerle ilgili olduğunu ifade etti. Sözcü, Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda "esas sorumluluğun” kimde olduğuyla ilgili soruya da halen bir yanıt verilmediğini aktardı.

Riyad savcılığından Perşembe günü yapılan açıklamaya değinen sözcü, bunun sadece "ilk adım” olduğunu belirterek “Cemal Kaşıkçı cinayeti eksiksiz ve detaylı bir şekilde aydınlatılmalıdır” dedi. Sözcü, Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından ayrı ayrı yürütülen soruşturmaların "uluslararası standartlara uygun bir şekilde” yürütülmesi gerektiğini belirtti ve Almanya’nın konuyla ilgili gelişmeleri “çok yakından takip edeceğini” söyledi.

"İdam cezasına karşıyız"

Suudi Arabistan savcılığından Perşembe günü yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda ülkesine geri dönmesi için ikna edilme çabalarının başarısız olmasının ardından öldürüldüğü iddia edilmişti. Kaşıkçı'nın ölüm sebebinin "boğuşma ve öldürücü dozda ilaç" olduğunu belirten Suudi savcılık, Kaşıkçı'nın cesedinin konsoloslukta parçalandıktan sonra konsolosluk dışında bir işbirlikçiye teslim edildiğini aktardı. Savcılık cinayetle ilgili 11 sanığa suçlama yöneltirken, bunlardan beşi için idam cezası istendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın beş sanık için idam cezası talep etmesine de değinen Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "İnsani olmayan bir ceza olması nedeniyle idam cezasına her koşul altında karşı çıkıyoruz” dedi. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni bulguların değerlendirilmesi ve olası çıkarımlar konusunda diğer Avrupalı ülkeler ile "çok yakın” bir işbirliği içerisinde olduklarını belirten sözcü, konunun Pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında da gündeme geleceğini kaydetti.

AFP/DÇÜ,BK

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