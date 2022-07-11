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Fotoğraf: Zoonar/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya kömür santrallerine dönmede karar aşamasında

20 dakika önce

Elektrik üretiminde Rusya'nın doğal gazına alternatif arayan Almanya'da hükümet kömür santrallerini yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor. Hükümet ilgili kararnameyi çarşamba günü gündemine alacak.

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Almanya, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatının uzun süreli kesilme ihtimaline karşı kömürle çalışan termik santrallerini yeniden devreye sokmayı planlıyor. Ekonomi Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, elektrik üretiminde doğal gaz tüketimini azaltma amacıyla hazırlanan kararname, çarşamba günü kabine toplantısında görüşülecek.

Kararnameyle birlikte kışın yaşanacak bir doğalgaz sıkıntısında taşkömürü veya ham petrol yakıtlı 16 termik santral tekrar faaliyete geçebilecek. Kapatılması planlanan 11 santral de planlanandan daha uzun süre faaliyette kalacak.

Ekonomi Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre kararname, Almanya'da bu yıl ve 2023 sonunda yakıt olarak kömürden vazgeçme şartı konan taşkömürlü santralleri kapsıyor. Bu şartın kaldırılacağı ve bu santrallerin enerjide kriz seviyesi bir sonraki aşamaya geçmediği sürece, 30 Nisan 2024 tarihine kadar elektrik piyasasına dahil edileceği belirtildi. Hükümetin, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren EnBW ve Uniper gibi elektrik şirketlerinden kömürle çalışan santralleri devreye sokmak için hazırda beklemelerini istediği bildirildi.

2038'e kadar kömür santralleri tamamen kapatılacaktı

Almanya'da halihazırda 151 kömürle çalışan elektrik santrali mevcut. Hükümet iki yıl önce kömürle çalışan elektrik üretim santrallerinin 2038'e kadar kapatılmasına karar vermişti.

Kömür santrallerine yeniden dönülmesiyle Almanya depolardaki doğal gaz stoklarını korumayı hedefliyor. Tahminlere göre söz konusu kömür santralleri yeniden devreye girerse Almanya'nın doğal gaz tüketimi yüzde 1 oranında azalacak. Son resmi açıklamalara göre ülkedeki doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 61,85.

Gerekirse linyit santralleri de devreye alınacak

Rusya'dan Almanya'ya gelen doğal gazın ana kaynağı olan Kuzey Akım boru hattında pazartesi günü başlayan bakım nedeniyle gaz akışı kesilmişti. Bakım çalışmalarının 10 gün sürmesi planlanıyor ancak Almanya Rusya'nın vanayı bir daha açmama ihtimalinden endişeleniyor. Zira Moskova'nın kendisine uygulanan yaptırımlara bu şekilde karşılık verme ihtimalinden söz ediliyor.

Hükümet, enerji alanında gerekirse linyit yakıtlı elektrik santrallerini de devreye sokacak daha kapsamlı bir düzenlemeyi Ekim ayında hayata geçirmeyi hedefliyor.

Rusya'nın geçen ay Kuzey Akım 1 üzerinden aktardığı doğal gazı büyük ölçüde kısması sonrasında Almanya 23 Haziran'da doğal gazda kriz seviyesini 2'ye yükseltmişti.Ülkede doğal gazda sıkıntı derecelendirmesinde 1'inci seviye erken uyarı, 2'nci seviye alarm, 3'üncü seviye de hükümetin doğal gaz piyasasına doğrudan müdahale etme hakkına eriştiği acil durum olarak tanımlanıyor. Doğal gazda ilk erken uyarı Mart 2022'de verilmişti.

Reuters, dpa, AFP / GY, EC

 

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