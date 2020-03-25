 Almanya, İtalya ve Fransa’dan COVID-19 hastası kabul ediyor | AVRUPA | DW | 26.03.2020

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AVRUPA

Almanya, İtalya ve Fransa’dan COVID-19 hastası kabul ediyor

Almanya’da, İtalya ve Fransa’dan durumu ağır hastaları tedavi için kabul eden eyaletlerin sayısı artıyor. Ancak kriz patlak verdiğinde maske ihracatına kısıtlama getiren AB üyeleri, bencillik suçlamasıyla karşı karşıya.

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Almanya'da birçok eyaletin ardından Hessen eyaleti de diğer Avrupa ülkelerinden COVID-19 hastası kabul ettiğini açıkladı.

Hessen eyaleti, İtalya'daki kardeş bölgesi Emilia-Romagna'dan ve Fransa'daki kardeş bölgesi Grand-Est'ten durumu ağır olan 14 hastanın tedavisini üstelenecek.

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier "Hastalar eyalet çapında çeşitli hastanelere dağıtılacak ve buraların acil tıp departmanlarında tedavi edilecekler” diye konuştu. Bouffier, söz konusu kabulün bir kereye mahsus olduğunu ifade etti.

Hessen'dan önce Saksonya, Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletleri de Fransa ve İtalya'dan hasta aldıklarını duyurmuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

AB: Bencil davrandınız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülkeleri koronavirüs krizinde bencil olmakla suçladı.

Perşembe günü Avrupa Parlamentosu'nda boş sıralara hitap eden von der Leyen, "Avrupa'nın omuz omuza vermesi gerektiği zamanda birçok ülke ilk aşamada yalnızca kendisini düşündü” diye konuştu.

Birçok üye ülkenin koruyucu maskelerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları eleştiren von der Leyen, bazı üye devletlerin ulusal sınırlarını kapamasına da tepki gösterdi. Bu tavrın Avrupa içi mal sevkiyatına büyük ölçüde zarar verdiğini kaydeden Komisyon Başkanı, sınırların kapatılmasının krize "başarılı bir Avrupa yanıtı” verilmesine engel olduğunu kaydetti. Von der Leyen, şimdi tıbbi malzemelerin ve olanakların dağıtımında dayanışma içerisinde hareket edilmesinin doğru yol olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının hızla yayılması üzerine Almanya, koruyucu maske gibi tıbbi malzemelerin ülke dışına satılmasına önce yasak getirmiş, eleştiriler üzerine yeni bir düzenleme yaparak AB ülkelerine ihracatına izin vermişti.

Reuters,AFP/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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