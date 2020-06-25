Almanya, İsrail'in ilhak planına karşı tavır belirliyor

Alman hükümeti İsrail'in 1 Temmuz'da uygulamaya koymayı hedeflediği Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak planı karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğini belirlemeye çalışıyor.

Hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) teklifiyle İsrail'in ilhak planlarının uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle eleştirilmesi bekleniyor. İki partinin meclis grubu dış politika uzmanları konuyla ilgili bir taslak metin üzerinde anlaştı.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, hazırlanan teklif taslağında İsrail'in bu planından derhal vazgeçmesi isteniyor ve aksi halde bunun Ortadoğu'da barış ve istikrarı derinden sarsacak etkileri olacağına yer veriliyor. İsrail'e yönelik herhangi bir yaptırımın öngörülmediği metinde, hükümete İsrail'e yönelik tek taraflı bir yaptırım ya da tehditlerin Filistin-İsrail görüşmelerine gölge düşürebileceği uyarısı yapılıyor.

Ayrıca hükümete İsrail'e yönelik tek taraflı yaptırım uygulanmaması veya yaptırım tehditlerinin gündeme getirilmemesi konusunda AB içinde de gayret göstermesi çağrısında bulunuluyor.

1 Temmuz'da oylanacak

Almanya'nın resmi tutumu 1 Temmuz'da Federal Meclise sunulacak teklifle şekillenecek. Metnin 30 Haziran Salı günü koalisyon ortakları tarafından onaylanıp meclise sunulması bekleniyor.

İsrail ise 1 Temmuz'da ilhak planını dereye sokmayı hedefliyor. Aynı gün Almanya hem Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını, hem de Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenecek. Bu açıdan Alman hükümeti ilhak olasılığına karşı verilecek tepki konusunda özel bir rol daha üstlenmiş oluyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (solda) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birararya geldi. - Kudüs, 10.06.2020

Hükümetin Federal Meclis'e sunacağı teklife Hür Demokrat Parti (FDP) de destek veriyor. Ancak Yeşiller partisi metinde "iki devletli çözüm için 1967 sınırlarına geri dönülmesi çağrısına yer vermediği” gerekçesiyle kendi teklif metnini hazırlıyor.

Yeşiller partisinin Federal Meclis Grubu Dış Politika Uzmanı Omid Nouripour, "İsrailli dostlarımıza vereceğimiz mesaj konusunda ortak bir tutum belirleyememiş olmak üzücü” diye konuştu. Nouripour, "Federal Meclis'e sunulacak teklifte iki devletli çözüm ve 1967'nin sınırlarına yer vermezseniz o zaman ciddiye alınma konusunda bölgede sıkıntı yaşarsınız" ifadesini kullandı.

İsrail'in ilhak planı

İsrail'in 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirmeyi tasarladığı plan, ABD Başkanı Trump'ın hazırladığı Ortadoğu planına dayanıyor. Trump'ın Plan, Filistinlilere bağımsız bir devlet kurma imkânı sunarken Batı Şeria'nın sadece yüzde 70'inin Filistin toprağı olmasını öngörüyor.

İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşim bölgelerinin boşaltılmasını içermeyen plan, ayrıca İsrail'e stratejik önemi olan Ürdün Vadisi'nde "egemenliğini genişletme" hakkı tanıyor. Bunun yanı sıra Kudüs'ün ikiye bölünmeksizin İsrail'in başkenti olarak kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'nin tamamında hak iddia eden Filistinliler, Doğu Kudüs'ün de başkent olmasını istiyor.

Planda Filistinlilere Doğu Kudüs'te sembolik bir alan başkent olarak önerilmişti.

dpa,MK/HS

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