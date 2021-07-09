Almanya İspanya’yı yeniden risk bölgesi ilan etti

Avrupa'nın pek çok bölgesinde koronavirüs vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nden cuma günü yapılan açıklamada, Almanya'nın en çok turist gönderdiği ülke olan İspanya'nın da vakaların hızla artması nedeniyle yeniden risk bölgesi listesine dahil edildiği bildirildi.

Kanarya ve Mayorka Adaları da dahil olmak üzere tüm İspanya için geçerli olan risk bölgesi sınıflandırması, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın vatandaşlarına bu ülkeye gitmemeyi tavsiye etmesi anlamına geliyor. Ancak bu karar, İspanya'ya seyahat edenler, ya da bu ülkeden Almanya'ya dönenler açısından uygulamada kayda değer bir değişiklik yaratmıyor.

Uçak yolculuğu ile İspanya'dan Almanya'ya dönenler, bugüne dek olduğu gibi yanlarında ya güncel bir negatif test sonucu ya da tam aşılanmış olduğuna veya iyileştiğine dair belge bulunduracak. Bu belgelerden birini bulunduranlar karantina uygulamasından da muaf tutuluyor.

"Risk bölgesi" ne demek?

Yedi günlük ölçümlerde, 100 bin kişide 50'yi aşan yeni enfeksiyon sayısının (insidans) olduğu bölge ya da ülkeler Almanya tarafından "risk bölgesi" listesine alınıyor. İspanya'nın en turistik bölgelerinden, Mayorka, İbiza ve Formentera'yı da kapsayan Balear Adaları'nda yeni enfeksiyon sayısı son olarak 141'e yükselmişti. İspanya'nın tamamında ise bu rakam 179'a çıkmış durumda.

İnsidansın 200'ü aşması halinde söz konusu bölge ya da ülkenin durumu "risk bölgesi"nden "yüksek insidans bölgesi"ne çevriliyor. Bu durumda da o bölgeden Almanya'ya gelen ve aşısını tam olmamış ya da hastalığı iyileşerek atlatmamış herkesin karantinaya girmesi zorunlu hale getiriliyor.

Kıbrıs "yüksek insidans bölgesi"

Akdeniz'in önemli turistik merkezlerinden Kıbrıs, geçen pazar gününden bu yana Alman hükümetince "yüksek insidans bölgesi" kategorisine alınmış durumda. Bu da aşı ya da iyileşme belgesi olmadan, Kıbrıs'tan Almanya'ya gelenlerin, yanlarında bir negatif test bulundursalar dahi, 5 ila 10 günlük bir zorunlu karantinaya girmeleri anlamına geliyor.

Kıbrıs'ın yanı sıra Portekiz, İngiltere ve Rusya da "yüksek insidans bölgesi" sayılan ülkeler.

dpa / ET,BK

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