Almanya İngiltere’den uçuş yasaklamayı değerlendiriyor

İngiltere’nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda son dönemde tespit edilen yeni vakaların mutasyon geçirmiş yeni bir koronavirüs türünden kaynaklandığının açıklanmasının ardından Hollanda ülkeden uçuşları bu sabahtan itibaren yasaklamıştı. Belçika’nın da bu gece yarısından itibaren İngiltere’den uçuşları yasakladığı bildirildi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo yasağın en az 24 saat geçerli olacağını duyurdu.

“Kontrolden çıktı”

Hollanda’nın yasağı İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın cumartesi günü mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türününeskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini açıklamasının ardından geldi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün yaptığı açıklamada hükümetin ülkenin güneydoğusunda uygulamaya alınan sıkı tecrit uygulamalarını mutasyona uğramış yeni türün “kontrolden çıkması” üzerine yürürlüğe koyduğunu söyledi.

Hancock Sky News’a yaptığı açıklamada “Çok hızlı ve kararlı davrandık. Ancak yeni tür kontrolden çıkmıştı. Tekrar kontrol altına almamız gerekiyor” dedi.

Almanya yasaklamayı değerlendiriyor

AFP Alman Sağlık Bakanlığına yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Almanya’nın da mutasyona uğrayan yeni türün yayıldığı İngiltere ve Güney Afrika’dan uçuşları yasaklamayı değerlendirdiğini duyurdu. Güney Afrika Sağlık Bakanı Zwelini Mkhize, 501.V2 olarak adlandırılan yeni tür koronavirüsün ülkede koronavirüs vakalarındaki hızlı artışın nedeni olabileceğini ifade etmişti.

Almanya’nın da iki ülkeden Hollanda benzeri bir uçuş yasağı gibi “ciddi önlemler” üzerinde durduğu belirtildi.

Bir sağlık bakanlığı sözcüsü Berlin’in İngiltere’deki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve mutasyona uğramış türle ilgili bilgileri “büyük bir baskı altında” değerlendirmeye çalıştığını aktardı. Aynı sözcü Almanya’nın Avrupalı ortaklarıyla iletişimde olduğunu söyledi.

Alman hükümetine Covid-19 salgınıyla ilgili danışmanlık yapan Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten Twitter’de yaptığı açıklamada Almanya’da mutasyona uğrayan türün tespit edilmediğini söyledi.

Hollanda’da uçuşlar yasaklandı

Hollanda Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yasağın 1 Ocak’a kadar geçerli olacağı duyuruldu. Gelişmelerin izlendiği ve diğer taşımacılık yöntemleri ile ilgili olarak da ek kısıtlamalar düşünüldüğü belirtildi.

Hollanda'da aralık ayı başında yapılan bir örneklemede İngiltere’de bulunan virüs türünün mutasyona uğramış haline rastlandığı belirtildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İngiltere’de tespit edilen yeni türün “daha kolay ve hızlı yayıldığı ve tespit edilmesinin daha zor olduğu” belirtildi.

Bakanlık diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yeni türün yayılmasının engellenmesi konusunda görüştüklerini açıkladı.

AFP, dpa / SSB, BÖ

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