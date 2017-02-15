Almanya ilk uçuşta sadece yedi kişiyi tahliye etti

Alman ordusu, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü eline geçirmesinin ardından ilk tahliye operasyonunu gerçekleştirdi. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pazartesi gecesi, Alman hava kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi bir nakliye uçağına alınan bir grup insanın, Afganistan'ın başkenti Kabil'den Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e götürüldüğü bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise, sadece yedi kişinin tahliye edildiğine yönelik eleştirilere cevaben, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki tehlikeli duruma vurgu yapılarak, "Havaalanındaki kaotik durum ve düzenli silah sesleri altında dün gece daha fazla Alman vatandaşı ile tahliye edilecek diğer kişileri Alman ordusunun koruması olmadan havalimanına getirmek mümkün değildi" ifadesi kullanıldı.

Normal şartlarda 114 kişiyi taşıma kapasitesine sahip A440M tipi tahliye uçağına, bu tür tahliye operasyonlarında 150 kadar yolcu alınabiliyor. Taşkent'e götürülen yedi kişi arasında beş Alman vatandaşı, bir Avrupa ülkesi vatandaşı ve bir de Alman ordusu ya da bir Alman bakanlığı için çalışan Afgan olduğu bildirildi.

Söz konusu uçuş, Kabil Havalimanı pistinin ülkeden kaçmak isteyenler tarafından işgal edilmesi ve bu kişilerin Amerikan askerleri tarafından pistten uzaklaştırılmasının beklenmesi nedeniyle birkaç saat gecikme ile yapılabildi.

Kabil-Taşkent hava köprüsü

Alman Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında kaç kişinin tahliye edildiğine dair bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Bakanlık öte yandan bir grup Alman askerinin, yeni tahliye uçuşlarını hazırlamak için Kabil'de kaldığını duyurdu. Hava kuvvetlerinin Kabil ile Taşkent arasında bir hava köprüsü oluşturmaya çalıştığı Almanya, Özbekistan'a götürülen Almanlarla Afganları, buradan Almanya'ya getirmeyi planlıyor.

Çok sayıda Batı ülkesinin vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için yoğun bir çaba sarfettiği Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda güvenliğin sağlanması için, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 6 bin asker gönderildi.

AFP / ET,BK

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