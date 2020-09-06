Almanya ile Rusya arasında Navalni gerilimi

Alman hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin "şüpheye yer bırakmayacak şekilde" zehirlendiğini açıklamasının ardından Berlin ve Moskova arasında gerginlik yaşanıyor.

Almanya'da Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve bu kapsamda Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı inşasının askıya alınması tartışılırken, projenin durdurulmasına ilişkin çekincelere rağmen, bunun "ihtimal dışı" olmadığı görüşü ağır basıyor.

Almanya Başbakanı Merkel

Kuzey Akım 2 projesi gündemde

Başbakan Angela Merkel sözcüsü Steffen Seibert aracılığı ile yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti. Seibert, bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında, "Almanya Başbakanı, Dışişleri Bakanının hafta sonunda yaptığı açıklamalara katılıyor" dedi. Rusya'ya yaptırım konusunda herhangi bir soruya yanıt vermek için henüz erken olduğunu belirten Seibert, Navalni'nin zehirlenmesine ilişkin olarak öncelikle Rus hükümetinin açıklamasının bekleneceğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazar günü Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'yı Kuzey Akım 2'yi durdurmakla tehdit ederek, "Rusların bizi Kuzey Akım 2 projesine dair duruşumuzu değiştirmeye zorlamamasını umut ediyorum” demişti.

Koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans, Rusya'ya "etkin yaptırımların" tartışılması konusunda Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile aynı görüşleri paylaştığını belirterek, ancak Kuzey Akım 2'nin inşasının durdurulmasının "çok hassas" bir mesele olduğunu ifade etti.

ZDF televizyonuna konuşan Walter-Borjans, Kuzey Akım 2'nin bir altyapı projesi olduğuna dikkat çekerek, Almanya'nın enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik projenin yüzde 90'ının tamamlandığını hatırlattı. Boru hattının inşasının durması ile Almanya'nın kendine zarar vereceğini savunan Walter-Borjans, Rusya'ya yönelik yaptırımların "hedef odaklı" ve işlenen suçun azmettirenlere yönelik olması gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamalarına destek veren Sağlık Bakanı Jens Spahn da, Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasının ihtimal dışı olmadığına işaret etti. Bild gazetesinin internet yayınında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Spahn, boru hattının akıbetinin Rusya'nın elinde olduğunu belirtti.

Muhalefetteki Yeşiller de, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin askıya alınmasını talep ediyor.

Kremlin: İddialar saçma

Navalni'nin zehirlenmesi olayı nedeniyle Almanya ile Rusya arasında karşılıklı suçlamalar da sürüyor. Kremlin, Navalni'nin zehirlenmesi nedeniyle Rus hükümetine yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya'yı bir şekilde bu olayla bağlantılı gibi gösterme çabası bizim için kabul edilemez ve bu saçmalık" şeklinde konuştu.

Alman hükümeti geçen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Navalni'nin "şüpheye yer bırakmayacak" şekilde Noviçok grubundan kimyasal bir madde ile zehirlendiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Berlin'den Moskova'ya yanıt

Öte yandan, Rusya'nın, Navalni konusundaki soruşturmayı "Almanya'nın geciktirdiği" suçlamasına Berlin'den yanıt geldi. Rusya'nın suçlamasını reddeden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus savcılığın soruşturma konusundaki yardım talebine Alman hükümetinin "çoktan" onay verdiğini belirterek, bunun bir hafta önce Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğine bildirildiğini kaydetti.

Alman Bakan, "Moskova, olayın aydınlatılması için katkı sağlamaz veya olayı sis perdesi arkasında bırakırsa, bunun gizleyecek bir şey olduğunun göstergesi olacağını" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Pazar günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Berlin kendi istediği soruşturmayı erteliyor. Bunu bilerek mi yapıyor?” demişti. Zaharova, soruşturmayı yürüten Rus savcılığın 27 Ağustos tarihli yardım talebine Berlin'den henüz yanıt gelmediğini belirtmişti.

Rus muhalif siyasetçi Navalni, 20 Ağustos'ta Tomsk'tan Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentindeki hastaneye kaldırılmış ve 22 Ağustos'ta Berlin'e nakledilerek, Charite hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

AFP,Reuters/JD,HT

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