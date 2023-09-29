  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Dağlık Karabağ krizi
Ukrayna Savaşı
Asbest tehlikesi
PolitikaAlmanya

Almanya ile Orta Asya ülkeleri arasında enerji iş birliği

29 Eylül 2023

Beş Orta Asya ülkesi lideri ile Scholz'un Berlin'deki buluşmasından enerji alanında daha fazla iş birliği kararı çıktı. Almanya ayrıca, AB'nin "Global Gateway" projesi üzerinden ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyor.

https://p.dw.com/p/4Wz1R
Başbakanlık binasında yapılan Almanya-Orta Asya zirvesinin katılımcıları - (29.09.2023)
Başbakanlık binasında yapılan Almanya-Orta Asya zirvesinin katılımcıları - (29.09.2023)Fotoğraf: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Almanya ile beş Orta Asya devleti, aralarındaki ekonomik ilişkileri geliştirme kararı aldı. Başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan devlet başkanları arasındaki görüşme  sonrası açıklanan ortak bildiride, "enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve alternatif enerji tedariği için yeni rotaların oluşturulması" hedefine vurgu yapıldı. Almanya ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın 2022 Şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus doğal gazı ve petrolüne olan güçlü bağımlılığın azaltılması çabalarına hız vermişti.

Orta Asya ülkelerinin devlet başkanları ile Scholz'un bir araya geldiği toplantıdan ayrıca, nakliye ve transit yollarının da iyileştirilmesine yönelik adımların atılması kararı çıktı. Konuk ülkelerin liderleri, Avrupa Birliği'nin (AB), 2027 yılına dek, dijitalleşme, enerji, ulaşım gibi alanlara yatırımlarda bulunma ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık ve eğitim sistemleri ile bilimsel araştırmalarına destek olmayı hedefleyen 300 milyar euro hacmindeki "Global Gateway" projesi ile diğer su, enerji ve iklim projelerinden de memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Bu projeler, gelişmekte olan ülkeleri Avrupa'ya daha sıkı bağlamak için, AB tarafından, Çin'in "İpek Yolu Girişimi"ne bir alternatif olarak düşünülüyor. Almanya Başbakanı Scholz, konuğu olan Orta Asyalı liderlere, ülkesinin bu girişimleri hem ulusal bütçe, hem de AB kaynakları ile desteklemek istediğini ifade etti.

Berlin'de bulunan beş Orta Asya ülkesinin devlet başkanları, Cuma günü önce Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmüş, daha sonra öğle saatlerinde düzenlenen çalışma yemeğinde, Başbakan Scholz ile bir araya gelmişti. Olaf Scholz, Almanya'ya diğer liderlerden bir gün önce gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Perşembe günü ayrıca görüşmüştü. Kazakistan, Orta Asya ülkeleri içinde, ticaret ortağı olarak Almanya açısından öncelikli bir konumda bulunuyor.

 

Reuters / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl bağlanabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Berlin'deki Federal Başbakanlık Binası

Almanya'dan Orta Asya açılımı

Almanya'dan Orta Asya açılımı

Berlin, beş Orta Asya ülkesinin liderini ağırlamaya hazırlanıyor. Başbakan Scholz ve Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek liderler, tarihte ilk kez bir AB ülkesini birlikte ziyaret edecek.
Politika27 Eylül 2023
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri

Çin Orta Asya ülkeleriyle ekonomik işbirliğini artırıyor

Çin Orta Asya ülkeleriyle ekonomik işbirliğini artırıyor

Çin ile 5 Orta Asya ülkesi ekonomi, ticaret, yatımlar, sanayi, tarım ve enerjide işbirliğini artırma konusunda mutabakata vardı.
Politika19 Mayıs 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Osman Kavala

Avrupa kurumlarında yoğun Kavala mesaisi

Politika29 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay’ın Gezi kararı AYM hamlesi mi?

Yargıtay’ın Gezi kararı AYM hamlesi mi?

Politika29 Eylül 2023
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bahçeli'nin Soylu mesajı İçişleri'nde nasıl yankılandı?

Bahçeli'nin Soylu mesajı İçişleri'nde nasıl yankılandı?

Hukuk ve Adalet29 Eylül 2023

Dağlık Karabağ krizinde kazananlar ve kaybedenler

Dağlık Karabağ krizinde kazananlar ve kaybedenler

Politika29 Eylül 2023
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM Yüksel Yalçınkaya kararında Türkiye'ye ne dedi?

AİHM Yüksel Yalçınkaya kararında Türkiye'ye ne dedi?

Hukuk ve Adalet28 Eylül 2023
SOS Méditerranée'nin işlettiği arama ve kurtarma teknesi Ocean Viking.

Alternatif Nobel Ödülü'nün sahibi SOS Méditerranée

Alternatif Nobel Ödülü'nün sahibi SOS Méditerranée

Göç28 Eylül 2023
Bildkombo | Flagge Israel und Saudi Arabien

Suudi Arabistan-İsrail dostluğu: Hayal mi, gerçek mi?

Suudi Arabistan-İsrail dostluğu: Hayal mi, gerçek mi?

Politika27 Eylül 2023
Ana sayfaya dön