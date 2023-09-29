Almanya ile Orta Asya ülkeleri arasında enerji iş birliği

Beş Orta Asya ülkesi lideri ile Scholz'un Berlin'deki buluşmasından enerji alanında daha fazla iş birliği kararı çıktı. Almanya ayrıca, AB'nin "Global Gateway" projesi üzerinden ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyor.

Almanya ile beş Orta Asya devleti, aralarındaki ekonomik ilişkileri geliştirme kararı aldı. Başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan devlet başkanları arasındaki görüşme sonrası açıklanan ortak bildiride, "enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve alternatif enerji tedariği için yeni rotaların oluşturulması" hedefine vurgu yapıldı. Almanya ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın 2022 Şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus doğal gazı ve petrolüne olan güçlü bağımlılığın azaltılması çabalarına hız vermişti.

Orta Asya ülkelerinin devlet başkanları ile Scholz'un bir araya geldiği toplantıdan ayrıca, nakliye ve transit yollarının da iyileştirilmesine yönelik adımların atılması kararı çıktı. Konuk ülkelerin liderleri, Avrupa Birliği'nin (AB), 2027 yılına dek, dijitalleşme, enerji, ulaşım gibi alanlara yatırımlarda bulunma ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık ve eğitim sistemleri ile bilimsel araştırmalarına destek olmayı hedefleyen 300 milyar euro hacmindeki "Global Gateway" projesi ile diğer su, enerji ve iklim projelerinden de memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Bu projeler, gelişmekte olan ülkeleri Avrupa'ya daha sıkı bağlamak için, AB tarafından, Çin'in "İpek Yolu Girişimi"ne bir alternatif olarak düşünülüyor. Almanya Başbakanı Scholz, konuğu olan Orta Asyalı liderlere, ülkesinin bu girişimleri hem ulusal bütçe, hem de AB kaynakları ile desteklemek istediğini ifade etti.

Berlin'de bulunan beş Orta Asya ülkesinin devlet başkanları, Cuma günü önce Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmüş, daha sonra öğle saatlerinde düzenlenen çalışma yemeğinde, Başbakan Scholz ile bir araya gelmişti. Olaf Scholz, Almanya'ya diğer liderlerden bir gün önce gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Perşembe günü ayrıca görüşmüştü. Kazakistan, Orta Asya ülkeleri içinde, ticaret ortağı olarak Almanya açısından öncelikli bir konumda bulunuyor.

Reuters / ET,BK

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