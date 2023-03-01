Almanya ile İran arasında diplomat krizi

İran, Almanya'nın geçen hafta iki İranlı diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak iki Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

İran, Almanya'nın iki İranlı diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak iki Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki Alman diplomatın "Alman hükümetinin İran'ın içişleri ve yargı konularına karışması nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiği" bildirildi.

Almanya, hem Alman hem İran vatandaşlığına sahip Cemşid Şarmehd'in İran'da geçen hafta ölüm cezasına çarptırılmasına tepki olarak iki İranlı diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın misillemesini "keyfi" ve "dayanaksız" diye nitelendirerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın böyle bir adım atacağının beklendiğini, ancak bu kararın hiçbir dayanağının bulunmadığını belirtti. Sözcü, Alman hükümetinin sınır dışı kararının, "Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'e yönelik ölüm cezası ve haklarının ağır ihlaline karşı orantılı bir tepki niteliği taşıdığını, buna karşılık İran'ın istenmeyen kişi ilan ettiği Alman Büyükelçilik mensuplarının görev yerlerinde "büyük açıklık, ilgi ve angajmanla" görev yaptıklarını vurguladı.

Cemşid Şarmehd'in İran'da ölüm ceasına çarptırılması diplomatik krize yol açtı. Fotoğraf: fars

Terör suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılmıştı

Sürgünde yaşayan muhalif Cemşid Şarmehd, 2020 yılı Temmuz ayında İran istihbaratının operasyonuyla Dubai'den İran'a kaçırılmış ve hapse atılmıştı. İran yargısı Şubat ayı ortasında açıkladığı kararla, 67 yaşındaki Şarmehd'i, 2008 yılında Şiraz kentinde bir camiye düzenlenen ve 14 kişinin öldüğü terör saldırısından sorumlu tutarak ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. İran, Şarmehd'i ayrıca Amerikan istihbarat servisleri FBI ve CIA ile temas kurmak ve İsrail gizli servisi Mossad ile bağlantı kurmaya çalışmakla suçluyor.

İran'da en az 17 Batılı ülke vatandaşının tutuklu bulunduğu biliniyor. Çoğu çifte vatandaş olmasına rağmen İran, ikinci vatandaşlıkları tanımıyor.

AFP,KNA/BK,TY