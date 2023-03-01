  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Colourbox
PolitikaAlmanya

Almanya ile İran arasında diplomat krizi

1 saat önce

İran, Almanya'nın geçen hafta iki İranlı diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak iki Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

https://p.dw.com/p/4O7sg

İran, Almanya'nın iki İranlı diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak iki Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki Alman diplomatın "Alman hükümetinin İran'ın içişleri ve yargı konularına karışması nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiği" bildirildi.

Almanya, hem Alman hem İran vatandaşlığına sahip Cemşid Şarmehd'in İran'da geçen hafta ölüm cezasına çarptırılmasına tepki olarak iki İranlı diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın misillemesini "keyfi" ve "dayanaksız" diye nitelendirerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın böyle bir adım atacağının beklendiğini, ancak bu kararın hiçbir dayanağının bulunmadığını belirtti. Sözcü, Alman hükümetinin sınır dışı kararının, "Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'e yönelik ölüm cezası ve haklarının ağır ihlaline karşı orantılı bir tepki niteliği taşıdığını, buna karşılık İran'ın istenmeyen kişi ilan ettiği Alman Büyükelçilik mensuplarının görev yerlerinde "büyük açıklık, ilgi ve angajmanla" görev yaptıklarını vurguladı.

Cemşid Şarmehd'in İran'da ölüm ceasına çarptırılması diplomatik krize yol açtı.
Cemşid Şarmehd'in İran'da ölüm ceasına çarptırılması diplomatik krize yol açtı.Fotoğraf: fars

Terör suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılmıştı

Sürgünde yaşayan muhalif Cemşid Şarmehd, 2020 yılı Temmuz ayında İran istihbaratının operasyonuyla Dubai'den İran'a kaçırılmış ve hapse atılmıştı. İran yargısı Şubat ayı ortasında açıkladığı kararla, 67 yaşındaki Şarmehd'i, 2008 yılında Şiraz kentinde bir camiye düzenlenen ve 14 kişinin öldüğü terör saldırısından sorumlu tutarak ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. İran, Şarmehd'i ayrıca Amerikan istihbarat servisleri FBI ve CIA ile temas kurmak ve İsrail gizli servisi Mossad ile bağlantı kurmaya çalışmakla suçluyor.

İran'da en az 17 Batılı ülke vatandaşının tutuklu bulunduğu biliniyor. Çoğu çifte vatandaş olmasına rağmen İran, ikinci vatandaşlıkları tanımıyor.

AFP,KNA/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya, İranlıları "şimdilik" sınır dışı etmeyecek

Almanya, İranlıların sınır dışı edilmesini askıya aldı

Almanya, İranlıların sınır dışı edilmesini askıya aldı

Almanya'da eyaletlerin içişleri bakanları, iltica talebi reddedilen İranlıların sınır dışı edilmesini askıya aldı.
Göç2 Aralık 2022
Annalena Baerbock

Baerbock'tan İran'a yaptırım açıklaması

Baerbock'tan İran'a yaptırım açıklaması

İran'daki protestolarla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, yeni yaptırımların yolda olduğu mesajı verdi. Baerbock, "İran yönetimi tarihin yanlış tarafında duruyor" diye konuştu.
Politika9 Ekim 2022
Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock'tan tüm dünya ülkelerine idam cezasını kaldırma çağrısı

Baerbock'tan tüm dünya ülkelerine idam cezasını kaldırma çağrısı

8. İdam Cezası'na Karşı Dünya Kongresi Berlin'de başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tüm dünyaya idam cezasını kaldırma çağrısı yaptı.
Hukuk ve Adalet15 Kasım 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Flash-Galerie Bausünden in Istanbul

İBB'nin Deprem Seferberlik Planı uygulanabilir mi?

Felaket27 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İki Alman askeri

Alman ordusuna ayrılan 100 milyar euroya ne oldu?

Alman ordusuna ayrılan 100 milyar euroya ne oldu?

Politika39 dakika önce
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme TBMM'den kabul edildi

EYT için başvuru nasıl yapılacak?

EYT için başvuru nasıl yapılacak?

Politika5 saat önce
external

Doktor Cihan Çelik: Hatay'da enfeksiyonlar artıyor

Doktor Cihan Çelik: Hatay'da enfeksiyonlar artıyor

Felaket6 saat önce04:51 dak.
Depremler sonrasında hâlâ birçok kişi kayıp

Depremde kaybolanlar nerede?

Depremde kaybolanlar nerede?

Felaket6 saat önce
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal

Millet İttifakı'nda "Kılıçdaroğlu" buluşması

Millet İttifakı'nda "Kılıçdaroğlu" buluşması

Politika10 saat önce
external

Nurdağı Belediyesi neden yıktırıldı?

Nurdağı Belediyesi neden yıktırıldı?

Hukuk ve Adalet22 saat önce03:30 dak.
Ana sayfaya dön