 Almanya ihracatında rekor düşüş | EKONOMİ | DW | 09.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Almanya ihracatında rekor düşüş

Alman ekonomisinin belkemiği ihracatta koronavirüs önlemleri nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. Almanya'nın ihracatı Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,1 oranında geriledi.

Hamburg Limanı

Hamburg Limanı

Almanya‘nın ihracatı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı. Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre Nisan ayında toplam ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 oranında azalarak, 75,7 milyar euro seviyesine indi. Bu rakam, Alman dış ticareti ile ilgili istatistik tutulmaya başlanan 1950 yılından bu yana en büyük düşüşe tekabül ediyor. Nisan ayı rakamları, Mart ayı ile kıyaslandığında da ihracattaki azalmanın yüzde 24 seviyesinde olduğu ortaya çıkıyor.

İhracattaki bu düşüşün ana nedenleri olarak, sınırların kapanması sonucu Avrupa iç pazarındaki aşırı durgunluk, küresel ticaret ve seyahat kısıtlamaları ve gerek deniz gerekse hava taşımacılığında yaşanan aksaklıklar gösteriliyor. İstatistik Dairesi, Almanya‘nın söz konusu sebeplerden dolayı ithalatta da, geçen yılın aynı dönemine göre Nisan ayında yüzde 21,6 azalma yaşadığını ve ithalat hacminin 72,2 milyar euroya gerilediğini bildirdi. 

Almanya’nın ihracatındaki düşüşün boyutu, ticaret ortağı ülkelere ve bölgelere göre değişiyor. Buna göre Çin’e yönelik ihracatta yüzde 12,6 ile nispeten az bir düşüş yaşanırken Fransa’ya yapılan ihracat yüzde 48,3, İtalya’ya yüzde 40,1 ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yüzde 35,8 oranında azaldı.

"Made in Germany"e talep azalacak

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği‘nin (DIHK) tahminlerine göre Almanya’nın ihracatı yıl sonu itibarıyla, 2019’a oranla yüzde 15 civarında azalacak. Alman Sanayicileri Federal Birliği (BDI) de bu tahmine katılarak, ülkeden dışarıya ihraç edilen mal ve hizmetlerin yıl sonunda yüzde 15 azalacağı öngörüsünde bulundu.

BDI ayrıca, ticaret ortağı ülkelerin tamamına yakınında ekonomik büyümenin büyük bir darbe alacağından yola çıkıldığı için "Made in Germany" ürünlere yönelik talebin de hissedilir ölçüde azalacağı tahmininde bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) yapılan açıklamada da, koronavirüs salgınının gidişatına bağlı olarak küresel ticaret hacminde bu yıl yüzde 13 ile yüzde 32 arasında bir düşüş yaşanmasının beklendiği duyuruldu. Dünya ticareti, uluslararası ticaret anlaşmazlıkları ve küresel konjonktürdeki durgunluk nedeniyle 2019 yılında da iyi bir yıl geçirmemişti.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'nın sanayi üretiminde rekor düşüş

Almanya'da korona krizi nedeniyle sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 17,9 düştü. Ekonomi Bakanlığı gelecek aylarda ekonomik toparlanma beklese de, uzmanlar toparlanmanın vakit alacağı görüşünde. (08.06.2020)  

Alman sanayi siparişlerinde büyük düşüş

Almanya’da Nisan ayında sanayi siparişlerinde bir önceki aya oranla yüzde 25,8 düşüş kaydedildi. (05.06.2020)  

Alman ekonomisinde koronavirüs nedeniyle darboğaz endişesi

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracat şampiyonu Alman ekonomisinde tedarik zinciri endişesi hakim. Bir araştırmaya göre, Alman şirketlerinin yüzde 56,2'si koronavirüsün olumsuz etkilerini hissediyor. (12.03.2020)  

Benzer içerik

Symbolbild EU Türkei

Binlerce Türk şirketinin gözü AB'de 04.06.2020

Türkiye’nin ihracatı COVID-19 salgını sonrasında hem nisan hem de mayıs ayında yüzde 40 geriledi. Binlerce şirket, ihracat kanallarının tekrar açılmasını bekliyor. Ticaretin canlanması için ise gözler AB ekonomilerinde.

Türkei Istanbul Containerschiff

Ekonomi dünyasında ithalata vergi endişesi 22.05.2020

Hükümetin 4 binden fazla ürünün ithalatına ek vergi koyması ve Bakan Albayrak’ın “İthalat kolay olmayacak” sözleri, ekonomi dünyasında tartışma yarattı. Uzmanlara göre, asıl amaç Türkiye’den döviz çıkışını önlemek.

Libyen Regierungssoldaten

Almanya'dan Libya'daki çatışmalara taraf olan ülkelere silah ihracatı 17.05.2020

Almanya dört ay önce Berlin’de yapılan Libya Zirvesi’nden bu yana, Libya’daki çatışmalara taraf olan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere 331 milyon euro değerinde silah ve teçhizat ihracına onay verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Otomotiv sektöründe Nisan ayında bir önceki aya göre üretim yüzde 74,6 düştü

Almanya'nın sanayi üretiminde rekor düşüş

Almanya'da korona krizi nedeniyle sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 17,9 düştü. Ekonomi Bakanlığı gelecek aylarda ekonomik toparlanma beklese de, uzmanlar toparlanmanın vakit alacağı görüşünde.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  