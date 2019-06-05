 Almanya İdlib için harekete geçti | DÜNYA | DW | 30.08.2019

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DÜNYA

Almanya İdlib için harekete geçti

Almanya, Belçika ve Kuveyt'le birlikte Suriye'nin İdlib vilayetindeki sivillerin korunması için BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sundu.

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Almanya, Belçika ve Kuveyt Suriye'nin İdlib vilayetindeki çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sundu. Karar tasarısı metninde cihatçı grupların ve muhaliflerin son kalesi olan idlib'de, sivillerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekildi.

AFP haber ajansının haberine göre, üç ülke karar tasarısı metninde, derhal ateşkes sağlanmasını ve hiçbir şart olmaksızın bölgeye insani yardım ulaştırılmasının önünün açılmasını talep ediyor. Belçika'nın BM nezdindeki Büyükelçisi Marc Pecsteen, karar tasarısının "ateşkes, uluslararası insan haklarına karşı saygı gösterilmesini ve insani yardım çalışanlarına bölgeye erişim hakkının sağlanmasını" kapsadığını belirtti.

Karar tasarısının ne zaman oylamaya sunulacağı henüz belli değil. Ancak Şam yönetiminin müttefiki Rusya'nın karar tasarısını veto edeceği tahmin ediliyor.

İdlib'e yönelik hava saldırıları sürüyor (21 Ağustos 2019)

İdlib'e yönelik hava saldırıları sürüyor (21 Ağustos 2019)

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson'un verdiği bilgiye göre ülkenin kuzeydoğusundaki İdlib'de üç milyon sivilin hayatı tehlike altında.

Rusya ve Türkiye, Eylül 2018'de Soçi'de silahlı cihatçı gruplarla rejime bağlı güçler arasında ateşkes sağlanması konusunda uzlaşmıştı. O dönem, Suriye ordusunun İdlib'e yönelik operasyon başlatması engellenmişti. Ancak ateşkes anlaşması sürekli ihlal edildi.

Suriye ordusu Nisan ayı sonundan bu yana Rusya'nın havadan sağladığı destekle operasyon düzenliyor.

İdlib, El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçıların kontrolü altında.

Londro merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre Suriye ordusunun operasyona başladığı tarihten bu yana 256'sı çocuk olmak üzere 1030'un üzerinde sivil hayatını kaybetti. 400 binin üzerinde kişinin de yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

dpa, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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