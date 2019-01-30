 Almanya işsizlik oranında rekor düşüş | ALMANYA | DW | 29.03.2019

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ALMANYA

Almanya işsizlik oranında rekor düşüş

Almanya’da yaşanan konjonktürel dalgalanmalara rağmen işsizlik oranı düşmeye devam ediyor. Ülkede işsizlik, 1991’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 5,1’e geriledi.

Deutschland Motorenfertigung im Motorenwerk Chemnitz (Imago/STAR-MEDIA)

Almanya'da işsizlik oranı düşmeye devam ediyor. Federal İstihdam Dairesi’nden (BA) yapılan açıklamaya göre son bir ay içinde, ülke çapında işsizlerin sayısı 72 bin kişi daha azalarak 2 milyon 301 bine geriledi.

Bu da işsizlik seviyesinin yüzde 0,2’lik düşüşle yüzde 5,1’e gerilemesi anlamına geliyor. Almanya’da 1991 yılından bu yana tespit edilen en düşük işsizlik oranıyla ilgili açıklama yapan Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, "Konjonktürel rüzgarın hızı azalmış olsa da iş piyasasında her şey iyi gitmeye devam ediyor" dedi.

797 bin noktaya eleman aranıyor

Diğer yandan eleman aranan pozisyon sayısı da, Şubat ayına göre 19 bin artarak ülke çapında 797 bine yükselmiş durumda. Federal İstihdam Dairesi verilerine göre Şubat ayında Almanya’da çalışan kişi sayısı 44 milyon 820 bin.

Bu da çalışan kişi sayısında bir ay öncesine oranla 39 bin, bir yıl öncesine göre de 482 bin artış yaşandığını ortaya koyuyor. İstihdam dairesi, bu artışın özellikle sosyal sigortalara bağlı çalışanlar kategorisinde yaşandığını belirtti. Bu kategoride, sahip olunan son verilere göre yaklaşık 33 milyon 160 bin kişi çalışıyor. Bu da yine bir yıl öncesine oranla 660 bin kişilik bir artışa tekabül ediyor.

dpa / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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