Sağ popülist AfD eş genel başkanlarını seçti

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin genel başkanlığına ilişkin oylamayı, Tino Chrupalla ve Alice Weidel kazandı.

Almanya’nın doğu eyaletlerinden Saksonya’nın Riesa kentinde düzenlenen parti kongresinde yapılan oylamada, Chrupalla oyların 53,4'ünü aldı. Chrupalla’nın karşısına "liberal-muhafazakar" çizgi vaadi ile alternatif aday olarak çıkan, ılımlı yaklaşımıyla tanınan Norbert Kleinwächter ise oyların yüzde 36,3'ünü almayı başardı. Toplam 538 oyun 55'i her iki adaya karşı kullanılırken, bir delege ise çekimser kaldı.

Chrupalla’nın yanında eş başkan olarak görev yapacak olan kişiyi belirlemek üzere yapılan oylamayı ise AfD federal meclis grubu eş başkanlığını halihazırda Chrupalla ile birlikte sürdüren Alice Weidel kazandı. Oyların yüzde 67,3'ünü alan Weidel, şu ana kadar genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kongrede Cuma günü yapılan tüzük değişikliğiyle birlikte, bugüne kadar eş genel başkanlık sistemiyle yönetilen partinin bundan böyle tek bir genel başkan tarafından da yönetilebileceğine karar verilmişti. Ancak AfD Cumartesi günü, bu seferlik iki genel başkan seçilmesine karar verdi.

Partinin Thüringen eyaletindeki lideri olan aşırı sağcı Björn Höcke tek lider kararını desteklemişti.

AfD ne yöne yelken açacak?

Pazar gününe kadar sürecek olan kongrede, 13 kişilik parti yönetimi de belirlenecek. Parti içerisindeki çatlakların giderek derinleştiği dönemde, seçilecek yönetim kurulunun, partinin gelecekteki yönelimi üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Partinin eski eş genel başkanlarından Jörg Meuthen, Ocak ayı sonunda partisinden istifa etmişti. Meuthen, AfD'yi giderek daha çok radikalleşmekle suçlamıştı. Meuthen partiden ayrıldığından bu yana Chrupalla partiyi tek başına yönetiyor.

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Ilımlı kanada mensup bazı AfD'li siyasetçiler, son dönemde yapılan eyalet seçimlerinde AfD’nin oy kaybına uğraması nedeniyle Chrupalla’yı açık biçimde eleştirmiş ve batı eyaletlerinde oy alamamakla suçlamıştı. Söz konusu siyasetçiler, "öfkeli vatandaş partisi" imajından kurtulmak gerektiğini dile getirmişti. Chrupalla’ya ayrıca aşırı Rusya yanlısı olma eleştirisi de yöneltiliyor. AfD, son dönemde Alman hükümetinin koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirlere karşı çıkmasının yanı sıra Ukrayna'ya Almanya'nın silah göndermesini de reddetmesiyle dikkati çekmişti.

Almanya iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV, Verfassungsschutz) da, AfD'yi aşırı sağcı "şüpheli vaka" olarak sınıflandırmak suretiyle izlemeye almıştı.

Chrupalla karşısında seçimi kaybeden Kleinwächter da kongrede yaptığı konuşmada "Biz aslında ülkemizdeki insanların çoğunluğunu temsil ediyoruz. Sadece bu insanların bundan henüz haberi yok ve onları bu konuda bilgilendirmemiz gerekiyor" dedi.

Weidel ise kazandığı oylamadan önce yaptığı konuşmada, "bir muhalefet partisi olarak algılanmaları gerektiğini" söyledi. AfD'nin geçmişte "daha rahat dönemler yaşadığının" altını çizen Weidel, "Lütfen kamuoyu önündeki bu temelsiz suçlamalardan vazgeçelim" diye konuştu.

Kongrede Cuma günü oylanan bir önerge kapsamında, delegelerin büyük çoğunluğu Almanya'da yeni nükleer santral inşa edilmesini destekleyen yönde oy kullandı. Kongrede aynı zamanda Avrupa, İslam ve Ukrayna savaşı ile ilgili önergelerin de oylamaya sunulması bekleniyor.

dpa,AFP/BÜ, JD