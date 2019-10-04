 Almanya İçişleri Bakanından Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü | ALMANYA | DW | 05.10.2019

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ALMANYA

Almanya İçişleri Bakanından Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, göç konusunda Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü vererek, “Bu ülkelere yardım etmediğimiz takdirde, bu insanların Avrupa’ya gelmesi zaman meselesi” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Ankara'da İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Ankara'da İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Türkiye ve Yunanistan'a sığınmacı meselesinde daha fazla destek sözü verdi. Ankara ve Atina'daki temaslarının ardından Berlin'e dönen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bakan, Avrupa Birliği (AB) sınırında yer alan Yunanistan ve Türkiye’nin göç nedeniyle yıllardır ağır yük altında bulunduğuna dikkat çekerek, "Her iki ortakla da sıkı işbirliğinin şart” olduğunu söyledi.

Son zamanlarda "Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin sayısında yoğun artış” olduğunu vurgulayan Seehofer, “Bu devletlere yardım etmediğimiz takdirde, bu insanların bize (Avrupa'ya) gelmesi sadece zaman meselesi. Bu nedenle, destek vermek Almanya’nın da çıkarına” ifadesini kullandı.

Alman Bakan, Perşembe ve Cuma günü Ankara’daki temasları sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme yaptı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme yaptı

Bakan düzeyinde görüşmeler yapılacak

Ankara’daki temasları sırasında “Açık ve yapıcı görüşmeler” yürüttüğünü belirten Seehofer, “İşbirliği imkanlarının yanı sıra hukukun üstünlüğü ve insan hakları meselelerinin” de ele alındığını kaydetti. Her iki tarafın da "Göç ve güvenlik konularında işbirliği artırmak” istediğini belirten İçişleri Bakanı, bunu "Çok iyi bir sonuç” olarak nitelendirdi.

Türk hükümeti ile sahil güvenlik ve göçmen kaçakçılığı konularında işbirliğini artırma kararı aldıklarını belirten Alman Bakan, bu konuda Ekim ayında bakan düzeyinde görüşmelere başlanacağını kaydetti.

Ankara temaslarının ardından Atina'ya bir ziyarette bulunan Bakan Seehofer, Yunanistan’a da iltica başvurularının değerlendirilmesi sürecinin hızlandırılması, deniz ve kara sınırılarının korunması ve bilişim alanlarında destek teklifinde bulunduğunu belirtti. Seehofer, AB sınırlarının daha iyi korunması için Avrupa çapında çaba sarf edeceğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in Atina'da Başbakan Kiryakos Miçokadis ile görüşmesine Avrupa Komisyonu'nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da katıldı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesine Avrupa Komisyonu'nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da katıldı

Ziyaretin amacı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Ankara ve Atina’daki temaslarında, Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatının "güçlendirilmesini” hedefliyordu.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatı kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor. Bu mutabakata rağmen son zamanlarda Türkiye'den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısında yeniden artış kaydedilmesi, Avrupa’da kaygyla karşılanıyor. AB'nin Türkiye’deki sığınmacılar için yeterince destek sağlamadığını savunan Türk hükümeti, AB’nin verilen sözü tutmadığını savunuyor. Mutabakat uyarınca 2016-2019 arasında Türkiye'ye 6 milyar euro ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Türkiye’deki sığınmacılara destek için AB tarafından bugüne kadar 3 milyar euro civarında ödeme yapıldı.

DW,epd/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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