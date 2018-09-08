 Almanya iç istihbarat teşkilatı başkanı üzerindeki istifa baskısı artıyor | ALMANYA | DW | 08.09.2018

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ALMANYA

Almanya iç istihbarat teşkilatı başkanı üzerindeki istifa baskısı artıyor

Muhalefet, Chemnitz'te aşırı sağcıların bir göçmene saldırdığı görüntülerin "sahte" olabileceğini açıklayan ve AfD ile görüştüğü iddia edilen iç istihbarat teşkilatı başkanı Maaßen'ın görevden ayrılmasını istedi.

Hans-Georg Maaßen (Reuters/A. Schmidt)

Almanya'nın Chemnitz kentinde aşırı sağcıların yabancı düşmanlığı nedeniyle göçmenlere yönelik "sürek avı" yaptığı tartışmasında, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'a yönelik baskı artıyor. Muhalefet partileri Maaßen'ın artık iç istihbaratın başında olmaya uygun olmadığını savundu. Sol Parti Maaßen'ın görevden alınmasını talep etti.

Maaßen'ın Die Zeit gazetesinin internet portalında yayınlanan ve aşırı sağcıların bir göçmene saldırdığı görüntüleri, "yanlış bilgi" olarak tanımlaması ve sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ile temaslarda bulunduğunun iddia edilmesi, muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirildi.

Aşağı Saksonya eyaletinin Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Başbakanı Stephan Weil Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, Maaßen'ın Chemnizt’e yönelik açıklamalarının bulunduğu makama uygun olduğuna dair şüpheye yol açtığını belirtti.

Stephan Weil, Maaßen'ın Chemnitz'te "sürek avı" yapıldığından şüphe duyması ve defaten kanıt sunmadan bir takım "yanlış bilgilerden" bahsetmesinin irite edici olduğunu söyledi.

"Maaßen aşırı sağı koruduğu şüphesine yol açtı”

SPD'li siyasetçi Maaßen'ın bu açıklamayla, "aşırı sağı koruyucu bir tutum sergilediği şüphesine yol açtığını" savundu. Weil, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bağlı olduğu İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in derhal konuya açıklık getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

SPD'li siyasetçi iç istihbarat başkanı Maaßen'ın Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile temas kurduğu iddialarından ötürü de eleştirdi. AfD'den ayrılan bir kişi Maaßen'ın, AfD'nin eski eş başkanı Frauke Petry ile iki kez bir araya geldiğini öne sürmüştü. Görüşmelerde Maaßen'a aşırı sağa karşı belirlenecek tutumda tavsiyeler verildiği iddia edilmişti. Taraflar görüşme iddialarını kabul etmemişti.

Yine SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de Cuma günü NDR televizyonunda katıldığı bir programda Maaßen'ı eleştirerek, "Sayın Maaßen kimi koruyor? Anayasayı mı, Anayasa düşmanları olan sağcıları mı?" sorusunu yöneltmişti. Stegner söz konusu videoda yer alan saldırının Chemnitz'te birçok  kez yaşandığını da sözlerine ekledi.

"Maaßen görevden alınmalı"

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping ise Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen'ın görevden alınmasını talep etti. Maaßen'ın görevde tutulamayacağını belirten Kipping, "Maaßen, Anayasayı korumak yerine AfD'ye anlayış gösterip, Chemnizt'te Hitler selamı veren ve insanların öldürülmesi çağrısı yapanlara izin belgesi çıkarmak için makamını kötüye kullanıyor" diye konuştu.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Katrin Görüng-Eckardt da yaptığı açıklamada diğer muhalefet partileriyle benzer bir tutum sergileyerek, Maaßen'ın bulunduğu göreve artık uygun olmadığını savundu.

Chemnitz'te aşırı sağcı grupların yol açtığı şiddet eylemleri Almanya'da büyük tartışmaya yol açtı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, aşırı sağcı grupların yol aştığı şiddet eylemlerini "sürek avı" olarak tanımlayarak, kınamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Seibert'in sözlerinin arkasında durup aynı ifadeyi kullanmıştı.

Başsavcılık farklı açıklama yaptı

Dresden Başsavcılığı görüntülere ilişkin, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın açıklamasının aksi yönünde bir açıklama yaptı. Başsavcı Wolfgang Klein, Zeit Online haber portalında yayınlanan videonun, "gerçek olmadığına dair" bir işaret bulunmadığına dikkat çekti. Klein bu nedenle görüntülerin Chemnitz'te yürütülen soruşturma kapsamında kullanılacağını da sözlerine ekledi.

DW,AFP,Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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