Almanya Hindistan'dan iş gücü göçünü artırmak istiyor

Almanya ile Hindistan arasındaki hükümetler arası görüşmeler için Yeni Delhi'de bulunan Başbakan Scholz, Hindistan'dan nitelikli iş gücü göçünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Almanya tıp, hasta bakımı ve bilişim teknolojileri gibi alanlardaki nitelikli iş gücü açığını kapatmak için Hindistan'dan göçü artırmayı hedefliyor.

Almanya ile Hindistan arasında Yeni Delhi'de yapılan hükümetler arası görüşmeler sonrasında konuşan Başbakan Olaf Scholz, Almanya'da halen yaklaşık 250 bin Hint'in yaşadığını, Hindistan'dan nitelikli iş gücü göçünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Almanya'nın kalifiye Hintlere verdiği vize sayısının yılda 20 binden 90 bine yükseltileceğini belirtti. Modi, bunun Almanya'nın büyümesine "yeni bir ivme" kazandıracağına inandığını da sözlerine ekledi.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) verilerine göre halen Almanya'da yaklaşık 138 bin kalifiye Hint çalışıyor. Hint göçmenlerin ülkedeki nitelikli iş gücü açığına karşı "önemli" bir katkı sağladığını ifade eden IW, Hindistan'dan göç olmasaydı şu an için tespit edilen yaklaşık 540 bin iş gücü açığının yüzde 20 daha fazla olacağına dikkati çekti.

Hindistan'dan göç kolaylaştırılacak

IW'nin verdiği bilgilere göre, Hintlerin çoğu Almanya'da sağlık ve hasta bakım alanında çalışıyor. İşverenlere yakın olan enstitü, uygulama odaklı meslek eğitimi konusunda da "büyük bir potansiyel" bulunduğunu, Hindistan'daki meslek eğitiminin Almanya ile benzerlikler gösterdiğini belirtti.

Alman hükümeti geçen hafta Almanya'yı daha cazip kılacak tedbirler içeren "Hindistan'dan nitelikli iş gücü stratejisi" belirlemişti. Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in bugün yaptığı açıklamaya göre bu strateji, Almanya vizesinin dijitalleşmesi, meslek diplomalarının tanınmasının kolaylaştırılması, Hindistan'da Almanca öğrenilmesi gibi maddeler içeriyor.

İki ülke arasında 27 anlaşma imzalandı

Almanya ile Hindistan arasında yedinci kez gerçekleştirilen hükümetler arası görüşmelerde nitelikli iş gücü göçünün artırılmasının yanı sıra yenilenebilir enerji, araştırma ve savunma gibi alanlarda iş birliğinin kapsamının genişletilmesini öngören 27 anlaşma imzalandı.

İki ülke, Hindistan ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması ile ekonomik ilişkilerini de artırmayı hedefliyor. Scholz ve beraberindeki heyetin ziyareti sırasında Alman iş dünyası ile Ekonomi Bakanlığının düzenlediği Asya Pasifik Konferansı'nda da katılımcılar Hindistan ile AB arasında yaklaşık 20 yıldır imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının nihayete ermesi çağrısı yaptı. Sonuca ulaşılması için Alman hükümetinin AB nezdinde baskı yaptığını belirten Başbakan Scholz, anlaşmanın "yıllar değil, aylar içinde" imzalanabileceğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyar 400 milyon kişiyle dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Hindistan, aynı zamanda dünyanın beşinci büyük ekonomisi.

AFP, Reuters, dpa/JD, BK

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