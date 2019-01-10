Almanya havalimanlarında grev

Almanya'da havalimanlarında çalışan güvenlik personelinin grev eylemleri ilk olarak geceyarısından itibaren Hamburg, Bremen ve Hannover havalimanlarında başladı.

Uluslararası hava trafiğinin önemli kavşak noktalarından Frankfurt ve Münih havalimanlarındaki güvenlik personeli de sabah saatleri itibariyle greve iştirak etti.

Leipzig, Dresden ve Erfurt havalimanlarında da uygulanması planlanan grevlerden gün içinde yaklaşık 220 bin yolcunun etkileneceği tahmin ediliyor. Yetkililer, Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda 610 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Bu da gün içinde yapılması planlanan her iki uçuştan birinin iptal olması anlamına geliyor.

20 Euro saat ücreti talebi

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di), sözkonusu uyarı grevleriyle 23 Ocak’ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde elini kuvvetlendirmek istiyor. Sendika, havalimanlarında çalışan güvenlik personeli için 20 Euro saat ücreti talep ediyor.

AFP, dpa / ET,GA

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