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Fotoğraf: Winfried Rothermel/picture alliance
GöçAlmanya

Almanya havalimanlarında çalışmak için 91 vize başvurusu

2 saat önce

Almanya’da yaz dönemi başında havalimanlarındaki personel eksikliği nedeniyle yaşanan karmaşa üzerine yurt dışından geçici işçi alınması için çalışmalar başlamıştı. Sadece 91 vize başvusu yapıldığı açıklandı.

https://www.dw.com/tr/almanya-havalimanlar%C4%B1nda-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmak-i%C3%A7in-91-vize-ba%C5%9Fvurusu/a-63451611

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkedeki havalimanlarında çalışmak üzere yurt dışından yapılan vize başvurusunun 91 olduğunu açıkladı. Almanya Yazı İşleri Ağı’na konuşan bir bakanlık sözcüsü, yapılan vize başvuruları sonrasında vize alan kaç Türk işçinin gerçekten çalışmak üzere Almanya'ya geldiği konusunda ise ellerinde somut veriler olmadığını söyledi.

Federal system ile yönetilen ve 16 eyalete sahip Almanya'da, hem seyahat hareketliliğindeki yoğunluğu engellemek hem de istihdamda duraksama yaşanmasını önlemek amacıyla eyaletler farklı dönemlerde okul tatiline giriyor ve tatil yoğunluğu da bu sebepten eyaletten eyalete değişiyor.

Yaz dönemi başında en erken okul tatili başlayan, nüfsun yoğun olduğu ve çok sayıda Türkiye kökenlinin de ikamet ettiği Kuzey Ren-Vestfalya’nın (KRV) Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarında  yolcular saatler süren kuyruklar oluşturmuştu. Bilet, bagaj teslim, güvenlik ve pasaport kuyruğu sırasında oluşan kuyrukların personel sıkıntısından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Çok sayıda havayolu ve yer hizmetleri veren şirket, koronavirüs pandemisi döneminde hava ve yer personelinde radikal azaltmaya gitmiş, pandeminin sona ermesiyle başlayan seyahat talebini karşılamakta güçlük çekmişti. Bu durum daha sonra diğer eyaletlerde de görülmüş, çok sayıda uçuş iptaline neden olmuştu.

Sorunun ortadan kalkması amacıyla yer hizmetleri veren sektör,Türkiye'den 2 bin kadar geçici yardımcı işçi getirmek isteğiyle Federal hükümete başvurmuş, vize ve güvenlik kontrol süreçlerinin hızlandırılması talebini iletmişti. Alman hükümeti bunun için yeşil ışık yaktıysa da hem yapılan başvuru sayısının çok düşük kaldığı hem de gelen kişi sayısının temenni edilenden çok uzak olduğu bildirildi.

Deutschland Flughafen Köln-Bonn Chaos Personal Wartezeiten
Fotoğraf: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

Sadece Münih ve Nürnberg'e geldiler

Ağustos ayında Havalimanları Yer Hizmetleri Veren İşverenler Birliği (ABL), Türkiye'den 150 yardımcı işçiyle sözleşme imzalandığını duyurmuş, bunların da Münih ve Nürnberg havalimanlarına geleceğini belirtmişti. Nürnberg Havalimanı da kendilerine 19 işçinin geldiğini ve bunların 6 Kasım‘a kadar çalışmak üzere eğitildiklerini haber verdi.

Türkiye'den 2 bin işçi gelmesi talep edilirken hem yapılan başvurunun az olması, hem imzalanan sözleşme sayısının öngörülenden kat kat geride kalması ve gelen işçi sayısının da beklentilerden çok çok düşük seyretmesi geçen aylarda konuyla igili yoğun tartışmalara yol açtı. İşveren çevrelerinden yapılan açıklamalarda, yardımcı işçi statüsünde görülen Türk işçilerin talep edilen minimal şartlar olan asgari tecrübe ve Almanca bilgisinde yetersiz olduğu gerekçe gösterilirken, bazı işverenler de hem vize ve güvenlik işlemlerinin uzun sürdüğünü hem de işçilerin gelmesini sağlayan aracıların talep ettiği ücretin yüksekliğini eleştirmişti.

Almanya’da şu dönemde de kimi eyaletlerde sonbahar tatili başladı, kimi eyaletlerde ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Yaz dönemi kadar olmasa da yine havalimanlarında yoğunluk yaşanmasından ve karmaşa meydana gelmesinden endişe ediliyor.

Almanya'da ana muhaleti oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik ile (CDU) Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oluşturduğu Hristiyan Birlik bloku, federal mecliste görüşülmek üzere konuyla ilgili bir önerge hazırlamış ve bu hafta sunmuştu. Buna göre Hristiyan Birlik partileri, çalışabilecek durumda olan ve devletten sosyal yardım alan Almanya'daki vatandaşların havalimanlarında bagaj bölümünde örneğin çalıştırılmasını talep ediyor. Almanya'da kalifiye olma şartı gerekmeyen ve yardımcı işçilik olarak nitelenen yer hizmetlerinde istihdam edilebilmek için daha önce çalışılan yerlere dair detaylı bilgi ve ikamet gibi güvenliğin denetlendiği veriler talep ediliyor.

dpa, DW/ETO,BÖ

 

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