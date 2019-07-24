Almanya Hürmüz Boğazı misyonuna soğuk bakmıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, Federal Meclis’te yapılan kapalı bir oturumda, Hürmüz Boğazı’na gönderilmesi planlanan uluslararası askeri misyona Alman ordusunun da katılmasını arzu ettiklerini söylediği iddia edildi.

Alman Yazı İşleri Ağı'nın (RND) haberine göre Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Federal Meclis Dışişleri Komisyonu’nun özel gündemli toplantısında, İngiltere’nin Hürmüz Boğazı’na gönderilmesini önerdiği misyona asker göndermeye sıcak baktıklarını söyledi.

“Biz de katılmak istiyoruz”

Haberde, Maas’ın İran’ın İngiltere bandıralı bir tankeri Hürmüz Boğazı’nda alıkoymasıyla tırmanan gerilim ve İngiliz hükümetinin güvenliği sağlaması için bölgeye gönderilmesini önerdiği askeri misyona ilişkin Alman hükümetinin değerlendirmelerini aktararak, “Biz de misyona katılmak istiyoruz” dediği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Maas’ın "bunu söylemediği" ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Alman Yazı İşleri Ağı'nın haberinde, Maas’ın ayrıca bu amaçla oluşturulacak koalisyona sağlanacak askeri katkının mutlaka Federal Meclis’in onayına sunulacağını söylediği aktarıldı. Almanya’nın sunacağı katkının niteliğinin henüz netleşmediği, bunun Awacs keşif uçakları yoluyla havadan ya da Alman donanma gemileri ile denizden olabileceği konuşuluyor.

“Dışlamıyoruz”

Dün resmen yeni savunma bakanı olarak göreve başlayan Annegret Kramp-Karrenbauer de bugün konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Savunma Bakanı, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenliğini sağlamak hedefiyle oluşturulacak bir askeri misyona katılma ihtimalini dışlamadıklarını söylemekle birlikte, şu aşamada böyle bir misyon için somut bir talep gelmediğini, bu misyonun nasıl şekillendirileceğine dair somut bir resim ortaya çıkmadığını kaydetti.

Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

"Öncelik diplomasi”

Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, önceliğin diplomasi olduğunu vurgularken, Alman ordusunun Hürmüz Boğazı’na gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna ancak somut olarak ne planlandığını gördükten sonra yanıt verebileceklerini aktardı.

İran’ın İngiltere bandıralı tankeri alıkoyması üzerine İngiliz Hükümeti, bölgeye Avrupa liderliğinde bir askeri misyon gönderilmesini gündeme taşımıştı. Öneri hakkında istişarelerin sürdüğü, ticari gemilere askeri gemilerin eşlik etmesi veya gözlem amaçlı bir misyon kurulması gibi farklı seçeneklerin ele alındığı kaydediliyor.

Avrupa ülkeleri, ABD’nin bölgede güvenliği sağlamak için üzerinde çalıştığı plana müdahil olmaya soğuk bakıyor. Nedeni, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD Başkanı Trump’ın Tahran yönetimi üzerinde uyguladığı yoğun yaptırım politikaları. Avrupa ise nükleer anlaşmanın korunmasından ve gerilimin tırmandırılmamasından yana.

Bu arada Almanya Anayasası uyarınca Alman ordusu ancak kolektif güvenlik bağlamında yurtdışı misyonlarında görev üstlenebiliyor. Bu da söz konusu askeri misyonların AB, BM ya da NATO şemsiyesi altında oluşturulmasını gerekli kılıyor.

rtr,dpa/DA,AÜ

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