 Almanya Guaido′yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı | DÜNYA | DW | 04.02.2019

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DÜNYA

Almanya Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı

Almanya, bazı AB ülkeleri ile birlikte muhalif lider Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Maduro’ya uluslararası baskının süreceğine işaret etti.

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Almanya Juan Guaido'yu tanıdı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin erken seçim açıklaması yapması için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya tanıdığı sekiz günlük mühletin dolmasının ardından Avrupa ülkelerinden muhalif lider Juan Guaido’nun geçici devlet başkanı olarak tanındığını belirten açıklamalar geldi. 

Almanya’nın yanı sıra Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Çekya kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Guaido’yu tanıdıklarını açıkladı. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Venezuela Devlet Başkanı Maduro için tanınan sürenin sona erdiğini belirterek, "Almanya için Juan Guaido, Venezuela Anayasası’na göre en kısa zamanda, özgür ve adil seçimleri düzenlemekle görevli geçici devlet başkanıdır" ifadesini kullandı. 

Maas: Uluslararası baskı sürdürülecek

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Pazartesi günü Berlin’de yaptığı açıklamada, taraflara şiddete başvurulmaması çağrısında bulunarak, özellikle güvenlik görevlilerinin sivillere yönelik ölümlere yol açan şiddetinin son bulması gerektiğinin altını çizdi. 
Demokratik sürece geçişin barışçı bir şekilde olması için uluslararası baskıyı sürdüreceklerine işaret eden Maas, özellikle Avrupa’dan gelen baskının ülkede şiddete engellenmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi. 

Belgien Brüssel Heiko Maas (picture-alliance/AA/D. Aydemir)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

AB ülkeleri, Venezuela’daki siyasi krizin demokratik yollarla çözümüne katkı sağlamak amacıyla Latin Amerika ülkeleri ile birlikte Uluslararası Temas Grubu kurulmasına  karar vermişti. Almanya’nın da yer aldığı grubun ilk toplantısını Perşembe günü Uruguay’da yapması planlanıyor. 

Maas’tan insani yardım sözü 

Venezuela’da insanların gıda ve ilaç sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Bakan Maas, Almanya’nın Venezuelalılara yardıma hazır olduğunu ifade etti. Maas, Venezuelalı mülteciler için komşu ülkelere yapılan yardımın yanı sıra Venezuela kabul ettiği sürece, ilk etapta 5 milyon euro insani yardıma hazır olduklarını söyledi. 

Merkel de Guaido’yu tanıdıklarını açıklamıştı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın açıklamaları öncesinde Başbakanı Angela Merkel'den de, Almanya’nın Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığı yönünde bir açıklama geldi. Merkel, Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Maduro'ya verdiği mühleti hatırlatarak, "Dün itibarıyla devlet başkanlığı seçimleri için bir çağrı yapılmamıştır. En kısa zamanda bir seçim süreci başlatılmasını bekliyoruz. Guaido Almanya’nın ve pek çok diğer Avrupa ülkesinin gözünde bu görevi yerine getirecek meşru geçici devlet başkanıdır" dedi. 

Fransa, İngiltere, İspanya’dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter’da yaptığı açıklamada "Venezuelalıların özgür ve demokratik bir biçimde kendilerini ifade etme hakkı vardır. Fransa Guaido’yu seçim sürecini uygulamak üzere 'geçici devlet başkanı' olarak tanımaktadır" dedi.
 

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Twitter’da yaptığı paylaşımda "Nicolas Maduro verdiğimiz sekiz günlük süre içerisinde devlet başkanlığı seçimleri için çağrıda bulunmadı. İngiltere diğer Avrupalı müttefikleri gibi Juan Guaido’yu güvenilir seçimler yapılana kadar geçici anayasal devlet başkanı olarak tanıdığını bildirir" ifadesini kullandı. 
 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yine Twitter paylaşımında Guaido’yu "net bir çerçevede, özgür ve demokratik seçimler yapılana kadar" Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdığını belirtti.
İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom da aynı şekilde muhalif lider Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurdu.

İtalya Guaido’yu tanımadı

AB ülkelerinden İtalya’nın ise Venezuela’ya ilişkin krizde, diğer AB ülkelerine destek vermediği iddia edildi. Reuters haber ajansının, AB diplomatlarına dayandırdığı haberinde, İtalya’nın AB içinde ortak bir çizgi izlenmesini engellediği öne sürüldü. Reuters’in diplomatik çevrelerden edindiği bilgilere göre, İtalya Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıma konusunda çekinceli bir tutum izliyor. 
Muhalif lider Juan Guaido, 23 Ocak’ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti.

ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Türkiye, Rusya ve Çin’in de aralarında bulunduğu bir grup ülke ise bu süreçte Maduro’ya destek veriyor.

© Deutsche Welle Türkçe 

DW,AFP,dpa,rtr/SSB,BK, JD,HT
 

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